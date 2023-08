Die Rösler Oberflächentechnik GmbH aus Franken ist weltweiter Marktführer in der Herstellung von Gleitschliffanlagen und Strahlanlagen inklusive aller dafür notwendigen Verfahrensmittel und bedient seit 2018 auch den wachsenden Markt des industriellen Post Processing für die additive Fertigung. Um diese Position auch in Zukunft erfolgreich zu gestalten, sucht die Firma für die Standorte Untermerzbach und Bad Staffelstein engagierte neue Mitarbeiter. Neben einem hervorragenden Arbeitsumfeld bietet Rösler eine faire und angemessene Vergütung sowie viele Sozialleistungen.

Karriere mit Perspektive

Die Rösler Oberflächentechnik GmbH investiert in die Zukunft ihrer Mitarbeiter und und hat ihr zentrales Schulungscenter, die Rösler Academy, nicht nur baulich in den Mittelpunkt des Unternehmens gerückt. Rösler bietet seinen Mitarbeitern umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten, individuelle Weiterbildungsprogramme und die Chance, in einem internationalen Umfeld zu arbeiten.

Das Unternehmen ist seit vielen Jahrzehnten ein starker und verlässlicher Ausbildungspartner in der Region. Schulabgänger können aktuell unter anderem eine Ausbildung als Maschinen- und Anlagenführer, als Elektroniker für Betriebstechnik, Industriemechaniker, Mechatroniker oder Technischer Produktdesigner machen. Für Abiturienten bietet sich ein Duales Studium in Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen oder Elektrotechnik an. Nicht wenige Führungskräfte im Unternehmen haben auf diese Weise die ersten Stufen auf der Karriereleiter erklommen.

Doch auch für Berufserfahrene und Führungskräfte bieten sich bei Rösler spannende Chancen in einem bodenständigen, familiengeführten Unternehmen, das in Puncto Arbeitsumfeld, Ausstattung des Arbeitsplatzes und Personalführung immer wieder neue Maßstäbe in der Region setzt. Aktuell sucht Rösler etwa nach Vertriebs- und Projektingenieuren, Marketing-Mitarbeitern für den Bereich Messe oder Personalreferenten.

Die Rösler Benefits auf einen Blick

Arbeit und Gehalt

Gleitzeit für Angestellte

Urlaub von 30 Tagen (in Vollzeit)

Sonderurlaub für besondere Anlässe

Weihnachtsgeld

Urlaubsgeld

Zuschuss zum Kindergarten

Vorsorge

Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen

Zeitwertkonto (Langzeitkonto)

Sachleistungen und Gesundheit

Gesundheitskarte mit vergünstigten Eintritten z.B. für Thermalbäder und Fitnesscenter

Rückenwohlfühlmassage im Unternehmen

Betriebsrestaurant mit gesunden, vielfältigen Speisen und Getränken zu subventionierten Preisen

Betriebliche Zusatzkrankenversicherung

Betrieblicher Sozialdienst

Mitarbeiter-Einkaufsportal

Jobrad

Innovative Projekte und Technologien

Die Rösler Gruppe hat Kunden in der ganzen Welt und ist national und international in spannende Projekte eingebunden. Denn ein perfektes Oberflächenfinish ist heute in fast allen Branchen gefragt – von der Schwerindustrie bis in die Luxusgüterproduktion.

So vielfältig wie die Kunden, die Rösler bedient, sind auch die Anlagen, die das Unternehmen entwickelt, baut und passgenau an die Bedürfnisse des Kunden anpasst. Dabei arbeiten die Kollegen bei Rösler selbst stets mit modernsten Maschinen- und Anlagensystemen. Die Rösler Oberflächentechnik GmbH ist Vorreiter in der Branche und bietet ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, an wegweisenden Entwicklungen mitzuwirken und ihr Fachwissen kontinuierlich auszubauen.

Arbeitskultur und Teamgeist

Bei der Rösler Oberflächentechnik GmbH herrscht ein offenes und kollegiales Arbeitsklima, in dem Teamwork großgeschrieben wird. Flexible Arbeitszeitmodelle, die Möglichkeit für Arbeiten aus dem Homeoffice und attraktive Sozialleistungen wie Kindergartenzuschuss, Jobrad oder die IGB-Gesundheitskarte runden das Angebot eines modernen Arbeitgebers ab, bei dem unternehmerischer Weitblick und soziales Engagement Hand in Hand gehen. Gemeinsame Events und Teambuilding-Aktivitäten stärken den Zusammenhalt und sorgen für eine positive Arbeitsatmosphäre.

New Work

Der Oberflächenspezialist hat seine Bürolandschaft neu strukturiert und orientiert sich nun an der Arbeitsphilosophie des New Work. Für die Beschäftigten bedeutet das: mehr Flexibilität, eine bessere Kommunikation und ein agileres Arbeiten, das sich an den Bedürfnissen der Mitarbeiter und am Unternehmenserfolg gleichzeitig misst. Nach diesen Vorgaben wurden und werden auch die Arbeitsplätze gestaltet: Modern, flexibel und je nach Bedarf ebenso offen wie privat. Stilvolle und bequeme Aufenthaltsbereiche, wie die neuen Work Cafés zum Kraft tanken in der Pause, gehören natürlich ebenfalls dazu.

Auch das Wohlergehen des Unternehmensnachwuchses hat Rösler stets im Blick: In der neu gestalteten und technisch auf den neusten Stand gebrachten Ausbildungswerkstatt in Untermerzbach bereitet das Unternehmen die Fachkräfte von morgen mit modernsten Mitteln auf den Arbeitsmarkt der Zukunft vor. Mit dem Umbau, der Anfang des Jahres fertiggestellt wurde, will Rösler auch nach außen deutlich zeigen, welchen hohen Stellenwert die Ausbildung im Unternehmen genießt.

„Wir wollen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter modernste Arbeitsplätze mit Wohlfühlcharakter und somit beste Voraussetzungen für ein erfolgreiches Arbeitsumfeld schaffen, und uns so auch im Kampf um Fachkräfte gut positionieren“, so der geschäftsführende Gesellschafter Stephan Rösler.

Bewerben leicht gemacht

Alle Informationen zu aktuellen, offenen Stellen sind auf der Website der Rösler Oberflächentechnik GmbH zusammengefasst. Dort kann man sich noch einmal einen genauen Überblick über das Unternehmen sowie alle Rösler-Sozialleistungen und Benefits verschaffen. Anschließend können alle Bewerbungsunterlagen dort ganz bequem hochgeladen werden.

Die Personalabteilung informiert jeden Bewerber über den Eingang seiner Unterlagen und meldet sich nach deren sorgfältiger Prüfung persönlich, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Im klassischen Fall führt der Weg zur Einstellung über ein bis zwei persönliche Vorstellungsgespräche – und mündet anschließend, bei beidseitigem Interesse, in einen Vertragsabschluss. Zur Besetzung einzelner Positionen, im Bereich der Berufsausbildung und des Dualen Studiums, vervollständigen Informations-Veranstaltungen und Einstellungstests das Bewerbungsverfahren.

Kontakt

Rösler Oberflächentechnik GmbH

Vorstadt 1

96190 Untermerzbach

Telefon: 09533/924-0

Internet: www.rosler.com

