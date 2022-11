Um unseren Lebensstil in einer globalisierten Welt zu ermöglichen, braucht es bestens geplante und auf den Punkt abgestimmte Logistik für einen reibungslosen Warenverkehr. Die VERAG Spedition AG gehört als Zollagent zu den Top-Anbietern der Branche. Aktuell ist der Spediteur auf Wachstumskurs und eröffnet eine neue Außenstelle in Unterfranken. Dem ehemaligen "Capitol" in Dettelbach bei Kitzingen wird damit endlich neues Leben eingehaucht - und du kannst Teil davon sein!

Arbeiten bei VERAG auf einen Blick:

Neue Niederlassung in Dettelbach: Zahlreiche Stellen zu besetzen

Im Mainfrankenpark in Dettelbach hat die VERAG AG Großes vor - das leerstehende Gebäude des ehemaligen "Capitols" wird umgebaut und vergrößert. Geplant ist ein Büro mit circa 20 bis 25 Mitarbeitenden. Die Halle "wird dann zu einem kleinen Lager, das wir unseren Kunden anbieten wollen, denn häufig müssen Dinge auch mal von einem auf einen anderen LKW umgeladen werden", erläutert VERAG Geschäftsführer Andreas Luxbauer.

Einst Kult-Club nahe Würzburg: Das ehemalige Capitol wird zur neuen Heimat der Außenstelle von VERAG in Unterfranken. VERAG Spedition AG

Der neue Standort befindet sich noch im Aufbau. Als neues Teammitglied hast du also die Chance, dein Arbeitsumfeld aktiv mitzugestalten. Gesucht werden ab sofort interessierte und motivierte "Leute mit einer kaufmännischen Ausbildung und idealerweise schon Zollerfahrung. Das muss aber nicht sein, viele sind Quereinsteiger", erklärt Luxbauer.

Stolze 200 Mitarbeitende zählt die Unternehmensgruppe. Als einer der führenden Anbieter der Branche bietet dir die VERAG AG einen modernen und krisensicheren Arbeitsplatz. Zudem gilt VERAG als Vorreiter in der digitalen Zollabwicklung. Die Arbeitsabläufe von VERAG verkürzen die Wartezeiten bei der Zollabfertigung maßgeblich. Indem die Zollanträge schon vor dem Eintreffen der LKWs an den jeweiligen Standorten vorbereitet werden, gewährleistet das Unternehmen reibungslose Abläufe für seine Kunden. Als Mitarbeitende*r kannst du selbst Teil der Weiterentwicklung werden.

Werde Teil von VERAG: Diese Jobs warten auf Quereinsteiger*innen und Fachkräfte

Bei VERAG wird dir nicht langweilig. Für den neuen Standort in Dettelbach werden ab sofort neue Mitarbeitende gesucht. Als Zollsachbearbeiter*in, Speditionskauffrau/-mann oder Quereinsteiger*in hast du täglich viele spannende, abwechslungsreiche und anspruchsvollen Aufgaben.

Aus- und Weiterbildung für motivierte Quereinsteiger*innen sowie Probearbeitstag

Als Quereinsteiger*in ermöglicht dir VERAG die Teilnahme an verschiedenen Aus- und Weiterbildungen. Das Unternehmen bildet auch selbst aus - von den Grundlagen der Warenbewegung bis hin zur fertigen Zollanmeldung wird dir alles beigebracht, was ein ausgebildeter Zolldeklarant oder eine Zolldeklarantin wissen muss. Du bist interessiert? Dann kannst du jederzeit einen Probearbeitstag vereinbaren.

Viele abwechslungsreiche Tätigkeiten, ein familiäres Arbeitsumfeld und ausgezeichnete Weiterbildungsmöglichkeiten: Das alles erwartet dich bei VERAG! VERAG Spedition AG

Familiär und fair: Kilometergeld, Prämien, und Firmenevents

Das österreichische Unternehmen bietet seinen Mitarbeitenden viele Sozialleistungen. Neben freiwilligem Kilometergeld werden bei gutem Geschäftsverlauf Prämien ausgezahlt. Zudem lädt die VERAG AG alle Mitarbeitenden regelmäßig zu Firmenevents wie Weihnachtsfeier oder Sommerfest in die Zentrale nach Suben ein.

Abwechslungsreich und spannend: Steuerung internationaler Transporte

Zu deinen zukünftigen Aufgaben bei VERAG gehören:

Die Entgegennahme und Bearbeitung von Aufträgen

Direkte Kommunikation mit dem Kunden und Transportdienstleistern

Eigenverantwortliche Abwicklung von Zollabfertigungen (In-/Export)

Erstellung von Versandpapieren und Fahrerabfertigung

Kompetente Zusammenarbeit mit den Zollbehörden

Allgemeine Bürotätigkeiten

Mitbringen solltest du eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung und etwas Berufserfahrung. Quereinsteiger*innen sind mehr als Willkommen im Unternehmen. Neben der kaufmännischen Ausbildung, z.B. für Spedition- und Logistikdienstleistung oder einer vergleichbaren Qualifikation benötigst du einen sicheren Umgang mit den MS-Office-Programmen. Du solltest eine selbstständige Arbeitsweise und die Bereitschaft zur Zweischichtarbeit mitbringen.

Das klingt gut für dich? Dann bewirb dich jetzt schriftlich per E-Mail. Sende dazu einfach deine Bewerbung mit Lebenslauf an bewerben@verag.ag!

VERAG: Alles rund um Logistik und internationalen Warenverkehr

DieVERAG AG hat sich darauf spezialisiert, Dienstleistungen im Bereich Zoll und Steuer für ihre Kunden abzuwickeln. Vom Kleinhändler bis zum global agierenden Automobilkonzern zwischen Istanbul und London, in Zentral- und Ost-Europa - zahlreiche internationale Kunden verlassen sich tagtäglich auf VERAG und die reibungslose Organisation und Abwicklung des internationalen Warenverkehrs.

Neben der Kernkompetenz der Zollabwicklung bietet der Spediteur weitere Dienstleistungen wie die Mautabwicklung, Dieselverkauf, Mehrwertsteuer-Rückerstattung, Lagerung, Warenumschlag und die Vermittlung von Express-Zustellungen an. Dabei arbeitet das Unternehmen mit anderen Transportunternehmen und einem Netz neutraler Zollagenten an den wichtigsten Zoll-/Grenzstellen in Mittel- und Osteuropa zusammen. Der Hauptsitz der VERAG AG befindet sich in Suben, an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich bei Passau. Neben weiteren Niederlassungen in Serbien, Bulgarien, Rumänien und der Türkei gibt es mehrere Standorte in Deutschland.

Kontakt und Anfahrt

VERAG Spedition GmbH

Mainfrankenpark 15

97337 Dettelbach

Telefon: +43 7711 277770

E-Mail: info@verag.ag

Homepage: www.verag.ag