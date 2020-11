Der Hauptbetrieb Auto-Scholz AHG in Bamberg sowie der Servicebetrieb in Bayreuth erhielten für die herausragenden Leistungen des gesamten Teams in den Bereichen Service und Verkauf den Titel „Forum der Besten“. Die Urkunde erhielten sie von dem Volkswagen Regionalleiter Hilmar Niebel.

VW Bamberg erzielt Bestleistungen in allen Kategorien

Die Auszeichnung basiert dabei auf der Top-Performance der zur Auto-Scholz AHG Unternehmensgruppe gehörigen Autohäuser in mehreren Kategorien. Bei der Bewertung steht der Gesamtblick auf das Autohaus in Form einer 360°Analyse im Fokus. Diese beginnt bei den getätigten Investitionen des Unternehmers, einer starken Marktleistung, bis hin zu der Ausrichtung des gesamten Leistungsangebot. Doch auch die Auswahl der Mitarbeiter und der Führungskräfte spielen eine große Rolle. Daher wurden die Mitarbeiter, als Herzstück des Unternehmens, ebenso im Rahmen der Auszeichnung der besten VW-Händler beurteilt. So wird z.B. bei Schulungen ein besonderes Engagement und Know-how honoriert. „Ebenso geben die Führungskräfte der Volkswagen AG hier entsprechendes Feedback über ihre Erfahrungen mit den Gegebenheiten vor Ort“, ergänzt Eidenmüller.

Auch Kunden empfehlen: Bei Auto-Scholz AHG Bamberg gibt es den besten Service

Eine Kundenbefragung rundet den Gesamtblick auf die Bewertung der Autohäuser ab, so dass auch der Faktor „Kundenzufriedenheit“ eine entscheidende Rolle spiele, so Serviceleiter Alexander Wirth-Hau. Der wiederholte Gewinn des „Kundenspiegels“ in Bamberg und Bayreuth unterstreicht die hervorragende Teamleistung an beiden Standorten. „Wir sind sehr stolz, zum „Forum der Besten“ zu gehören und motiviert, auch in Zukunft die begehrte Auszeichnung zu erhalten. Unser Dank gilt unseren engagierten Teams in Bamberg und Bayreuth sowie natürlich unseren Kundinnen und Kunden“, freut sich Verkaufsleiter Ralf Hösel.