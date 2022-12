Schüler, die mehr mit ihrer schulischen Laufbahn machen wollen, sind in der FOS Fränkische Schweiz in Eggolsheim bestens aufgehoben. Hier geht es um mehr als nur Lernen und sein Fachabitur zu machen. Die Fachoberschule in Eggolsheim geht mit individueller Förderung auf die persönlichen Stärken der Schülerinnen und Schüler ein. Mit den vier Fachbereichen in Gestaltung, Sozialwesen, Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie oder Gesundheit können hier die Schüler und Schülerinnen ihre spätere Wunschkarriere kennenlernen und praxisnah und berufsorientiert ihr Fachabitur in ihrem Wunschbereich machen.

Die Vorteile der FOS Fränkische Schweiz

individuelle Förderung

familiäres Umfeld

gezielte Hilfe bei Problemen

Freiraum für eigenverantwortliches Lernen

kleine Klassen

moderne Ausstattung (jeder Schüler arbeitet an seinem eigenen Tablet)

Bahnlinie zwischen Bamberg und Nürnberg (Haltestelle direkt vor der Tür)

Infoabend, Tag der offenen Tür und Anmeldung zum Fachabitur

Wenn du dich dafür interessierst, in der Fachoberschule Fränkische Schweiz ein Fachabitur zu schreiben, dann solltest du dir auf jeden Fall folgende Termine merken: Am 16. Januar 2023 ist um 19 Uhr ein Infoabend geplant, am 4. Februar 2023 ist von 10 bis 14 Uhr der Tag der offenen Tür der FOS. Halte dich auf der Website der FOS über die aktuellen Hygienebestimmungen auf dem Laufenden.

Anmeldungen für das Schuljahr 2023/24 sind vom 27. Februar bis zum 10. März 2023 möglich.

FOS Fränkische Schweiz Eggolsheim Am 16.1.23 findet zum Kennenlernen ein Infoabend statt und am 4.2.23 der Tag der offenen Tür. FOS Fränkische Schweiz

Die Vorklasse - das Fachabitur in drei Jahren

Die einjährige Vorklasse ist ideal für Schüler der Mittelschule, die hier gezielt auf das Niveau der 11. Klasse FOS vorbereitet werden. Auch Schüler, die den Schnitt für die FOS nicht erreicht haben, können unter Umständen in die Vorklasse aufgenommen werden und so ihren schulischen Erfolg erhöhen.

Voraussetzung

Ein mittlerer Schulabschluss mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,5 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik oder

ein mittlerer Schulabschluss ohne den erforderlichen Notendurchschnitt, aber ein pädagogisches Gutachten der Zubringerschule, das die grundsätzliche Eignung für den Bildungsweg der Fachoberschule bestätigt.

Vor der Aufnahme sollte ein ausführliches Beratungsgespräch stattfinden, um zu klären, ob der Besuch der Vorklasse dem direkten Einstieg in die 11. Jahrgangsstufe der FOS vorgezogen werden soll.

Hier findest du alle weiteren Informationen zu der Vorklasse - das Fachabitur in drei Jahren.

Fachabitur in vier Fachbereichen

Neben der breitgefächerten allgemeinen Bildung in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und Geschichte vertieft man hier die Kenntnisse je nach Ausbildungsrichtung fachspezifisch in Theorie und Praxis. Diese vier Fachbereiche sind: Gestaltung, Sozialwesen, Gesundheit und Agrarwirtschaft, Bio und Umwelttechnologie.

Um auf die FOS zu kommen, brauchst du:

Einen mittleren Schulabschluss

Einen Notendurchschnitt von mindestens 3,3 im Zeugnis deines mittleren Bildungsabschlusses in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik

ODER die Vorrückungserlaubnis in die 11. Klasse des Gymnasiums.

FOS Fränkische Schweiz Eggolsheim Die FOS Fränkische Schweiz in der Bahnhofstr. 55 befindet sich direkt an der S-Bahn-Station der Linie zwischen Bamberg und Nürnberg. FOS Fränkische Schweiz

Fachbereich Gestaltung

Dieser Fachbereich Gestaltung ist für all diejenigen, die Spaß am Zeichnen und Malen und generelles Interesse an kreativen Techniken und ein gewisses Maß an Vorstellungsvermögen, Fantasie und handwerklichem Geschick haben.

Voraussetzung

Notendurchschnitt von 3,3 in Deutsch, Englisch und Mathematik

Eine bestandene Aufnahmeprüfung

Wünschenswert: Ausdauer, Beharrlichkeit, Gespür für Formen, Farben und Proportionen

Berufliche Aussichten

Zahlreiche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten (alle Studiengänge an einer Fachhochschule - auch ohne gestalterischen Schwerpunkt)

Gestalterisch-kreative Studiengänge: Design, Architektur, Mode, Bildende Künste etc.

Ausbildung: Mediengestaltung, Fotograf, Goldschmied, Schreiner etc.

Alle weiteren Infos zum Fachbereich Gestaltung findest du hier.

Fachbereich Sozialwesen

Das Fachabitur Sozialwesen schafft Kenntnisse in Sozialwissenschaften, Pädagogik und Psychologie und damit eine solide Basis für einen sozialen oder pädagogischen Beruf.

Die Ziele der fachpraktischen Ausbildung

Aufgaben und Arbeitsweisen in den verschiedenen sozialen Bereichen kennenlernen

Elementare sozialpädagogische Fähigkeiten erwerben (Menschen individuell fördern, Kommunikationsfähigkeit, Teamarbeit, Beobachtungsfähigkeit, Pflege von alten und kranken Menschen)

Durch die praktische Mitarbeit in sozialen Arbeitsfeldern die eigene Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit sowie die eigene Wirkung auf andere erproben (Berufsfindung)

Die eigenen Erfahrungen reflektieren und auswerten

Alle weiteren Infos zum Fachbereich Sozialwesen findest du hier.

Fachbereich Gesundheit

Die Ausbildungsrichtung Gesundheit ist die Antwort der Fachoberschule auf den gestiegenen Bedarf an Fachkräften im Gesundheitssektor. Das Fachabitur im Bereich Gesundheit ist die ideale Vorbildung für Studiengänge mit gesundheitlicher Ausrichtung, z.B. Medizin, Pharmazie, Gesundheitswissenschaft, Pflegewissenschaft, Gesundheitsmanagement, Pflegepädagogik, Ökothrophologie oder Logopädie.

Die Ziele der fachpraktischen Ausbildung

Kennenlernen der folgenden Bereiche: Therapie (z.B. Kliniken, Arztpraxen, Rehazentren), Pflege (z.B. Altenpflegeeinrichtungen, Krankenhaus, Behinderteneinrichtungen), Prävention (z.B. Gesundheitsamt, Therapie- und Suchtzentren, Krankenkassen), Diagnostik (z.B. medizinische Labors, Untersuchungsämter)

Alle weiteren Infos zum Fachbereich Gesundheit findest du hier.

Fachbereich Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie

FOS Fränkische Schweiz Eggolsheim Mit den vier Fachbereichen Gesundheit, Gestaltung, Sozialwesen oder Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie können die Schüler ihre persönlichen Stärken und Interessen für die zukünftige Karriere entdecken. FOS Fränkische Schweiz

Die Ausbildungsrichtung Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie legt ihren Schwerpunkt auf Themen wie Umwelt, Gesundheit, Ernährung und Natur. Der rationelle Umgang mit Ressourcen gewinnt in unserer hochtechnisierten Welt immer mehr an Bedeutung. Fragen der Ernährung und Gesundheit werden uns zunehmend beschäftigen.

Berufs- und Studienmöglichkeiten

Zahlreiche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten

Grundsätzlich alle Studiengänge an einer Fachhochschule möglich (auch ohne naturwissenschaftlichen Schwerpunkt)

Mögliche Schwerpunkte auf die Bereiche Umweltsicherung, Ökologie, Nahrung, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau

"Grüne Studiengänge": Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Technologien erneuerbarer Energien, Umweltsicherung, Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Landschaftsarchitektur, Forstwissenschaften und Lebensmitteltechnologie

"Grüne Berufe": Brenner, Fachkraft Agrarservice, Forstwirt, Gärtner, Hauswirtschafter, Landwirt, Pflanzentechnologe, Milchtechnologe, Milchwirtschaftlicher Laborant, Pferdewirt, Revierjäger, Tierwirt, Winzer

Alle weiteren Infos zum Fachbereich Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie findest du hier.

Kontakt und Anfahrt

Fachoberschule Fränkische Schweiz

Bahnhofstr. 55

91330 Eggolsheim

Telefon +49 9545 2124910

E-Mail info@fos.arche-twi.com