Um in Zukunft eine sichere Versorgung mit Strom aus erneuerbaren Energien zu gewährleisten, hat der Gesetzgeber den Bedarf für SuedOstLink beschlossen. Der Übertragungsnetzbetreiber TenneT plant deshalb die Gleichstrom-Erdkabelleitung SuedOstLink, die Strom aus dem Norden und Osten Deutschlands nach Bayern bringen soll.

Als Plattform für Austausch und Information rund um SuedOstLink wurde das Erdkabelinformationszentrum eingerichtet. So will TenneT Bürgerinnen und Bürgern und Betroffenen ermöglichen, sich kontinuierlich zum Fortschritt des Erdkabelleitungsprojekts zu informieren. Außerdem können die Menschen hier Expertinnen und Experten von TenneT treffen und mit ihnen in Dialog zu SuedOstlink treten.

Eröffnung des Informationszentrums zu SuedOstLink

Anlässlich der Eröffnung des Informationszentrums lädt TenneT zu einem Tag der offenen Tür ein:

Freitag, 14. Juli 2023

zwischen 14:00 und 18:00 Uhr

Erdkabelinformationszentrum, Am Forst 6

92637 Weiden in der Oberpfalz

Der Tag der offenen Tür findet im Rahmen der Bayerischen Energietage unter dem Motto „Energiewende. Hier. Jetzt.“ statt: Die Bayerischen Energietage vom 14. bis 16. Juli 2023 zeigen, wie die Energiewende im Großen wie im Kleinen gelingt.

Was erwartet Besucher im Erdkabelinformationszentrum?

In der interaktiven Ausstellung des Erdkabelinformationszentrums erhalten die Besucherinnen und Besucher umfassende Informationen zu Planung und Bau des SuedOstLink.

Am Tag der offenen Türe bietet TenneT stündlich Führungen durch die Ausstellung. Bei den Führungen beantworten Fachleute Fragen zu diesem wichtigen Projekt der Energiewende – von der Genehmigung bis zur technischen Umsetzung, wie zum Beispiel der Kabelverlegung durch Unterbohrungen von Straßen oder Gewässern. Außerdem können Kinder in einer Bastelecke ihren eigenen Stromkreis zusammenbauen und eine Leuchtdiode zum Glühen bringen.

In der interaktiven Ausstellung erhalten die Besucherinnen und Besucher umfassende Informationen zu Planung und Bau des SuedOstLink. Foto: TenneT TSO GmbH

Das Projekt SuedOstLink

SuedOstLink ist eine geplante Gleichstrom-Erdkabelleitung zwischen Klein Rogahn in Mecklenburg-Vorpommern, Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und dem Netzverknüpfungspunkt ISAR bei Landshut in Bayern. Die Stromtrasse SuedOstLink soll in erster Linie Strom aus Erneuerbaren Energien von Nord- und Ostdeutschland nach Bayern transportieren. Das ist einerseits nötig, weil im Süden Schritt für Schritt große konventionelle Kraftwerke vom Netz gehen. Andererseits soll Deutschland im Zuge der Energiewende bis 2050 überwiegend mit Strom aus regenerativen Quellen versorgt werden.

Weitere Infos zu SuedOstLink sind nachzulesen auf der TenneT-Projektwebsite.

Tag der offenen Tür im Erdkabelinformationszentrum

Freitag, 14. Juli 2023

zwischen 14:00 und 18:00 Uhr

Erdkabelinformationszentrum, Am Forst 6

92637 Weiden in der Oberpfalz