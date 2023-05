Das Radsport Haus in der Nürnberger Straße 151 in Bamberg hat in seinem E-Bike Shop nicht nur umgebaut und eine erweiterte Service Station integriert, sondern bietet E-Bike-Fahrern nun auch mit der Alteos E-Bike-Versicherung einen umfassenden Schutz an. Ehemalige Spezialpakete sind jetzt nun in die Tarife integriert.

Elektronischer Diebstahlschutz mit GPS und App

Die Alteos E-Bike-Versicherung setzt sich aus drei Tarifen zusammen: Dem Schadenschutz, dem Diebstahlschutz (GPS-Tracking) und dem Komplettschutz (Schadenschutz, Diebstahlschutz und GPS-Tracking). Seit 2022 werden Schadensfälle durch Verschleiß sogar in den Komplettschutz integriert. Doch was macht den GPS-Schutz von Alteos so einzigartig?

Neueste Technologie beim GPS-Tracking

Der GPS-Tracker basiert auf dem Narrwoband-Standard. Dieser ermöglicht einem minimalen Energieverbrauch bei zuverlässiger Durchdringung selbst dicker Betonwände und tiefer Keller.

Diebstahlschutz mit Rückholservice

Nach der Meldung eines Diebstahls übernimmt Alteos anhand des GPS-Signals die Suche und Rückführung des E-Bikes in Kooperation mit einem renommierten Sicherheitsdienstleister.

Mehr Sicherheit dank digitaler Diebstahlwarnung

Die App alarmiert den Besitzer mit einer Diebstahl-Warnung sobald das E-Bike unerlaubt bewegt wird. Die genaue Position kann jederzeit auf dem Smartphone nachverfolgt werden. Alteos erspart auch den Papierkram. Sämtliche Unterlagen werden digital bereits gestellt. Selbstverständlich ist das Service-Team aber auch telefonisch erreichbar.

Kaufpreiserstattung bei Verlust

Falls das E-Bike nicht wiederbeschafft werden kann, erstattet Alteos das Fahrrad zum ursprünglichen Neupreis.

Lass dich beraten

Das Radsport Haus steht allen Interessierten während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr; Samstag 9 bis 14 Uhr) gerne zur Verfügung und bietet ausführliches Infomaterial sowie eine professionelle Beratung zum Thema Sicherheit und der Alteos E-Bike-Versicherung mit GPS-Schutz.

Mehr Tipps zum E-Bike-Schutz

Verwende ein gutes Schloss: Investiere in ein hochwertiges Schloss, um dien E-Bike vor Diebstahl zu schützen. Kettenschlösser oder Bügelschlösser gelten als besonders sicher.

Schließe es an einem sicheren Ort an: Schließe dein E-Bike immer an einem stabilen und unbeweglichen Objekt an, z.B. an einem Fahrradständer oder einem fest montierten Geländer. Vermeide Orte, an denen das Fahrrad leicht weggetragen werden kann.

Verwende GPS-Tracking: GPS-Tracking-Systeme können helfen, gestohlene E-Bikes zu finden. Diese Systeme werden in der Regel in den Rahmen des Fahrrads eingebaut und ermöglichen es, den Standort des Fahrrads in Echtzeit zu verfolgen.

Versichere dein E-Bike: Eine Fahrradversicherung kann im Falle eines Diebstahls vor finanziellen Verlusten schützen.

Entferne den Akku: Nehme den Akku aus dem E-Bike und nehme ihn mit, wenn du das Fahrrad abstellst. Das macht das Fahrrad für Diebe weniger attraktiv, da es ohne Akku weniger nutzbar ist.

Verwende einen Diebstahl-Alarm: Ein Fahrrad-Alarm kann eine laute Sirene auslösen, wenn das Fahrrad bewegt wird oder wenn jemand versucht, das Schloss aufzubrechen. Das kann abschreckend wirken und Diebe vertreiben.

Kontakt

Radsport Haus Bamberg

Nürnberger Str. 112 (Radsport Haus)

Nürnberger Str. 151 (E-Bike-Center)

96050 Bamberg

Tel.: 0951/130388 (Radsport Haus)

Tel.: 0951/96431799 (E-Bike-Center)

E-Mail: info@radsport-haus.de

Internet: www.radsport-haus.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 9 bis 18 Uhr

Samstag: 9 bis 14 Uhr