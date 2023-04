Es ist ein Durchbruch für den öffentlichen Nahverkehr: Das Deutschlandticket gilt ab dem 1. Mai und bringt dich so günstig und unkompliziert wie nie zuvor durch ganz Deutschland. Es gilt bundesweit in allen Bussen, Straßenbahnen, S- und U-Bahnen sowie in der 2. Klasse aller Nahverkehrszüge. Für Würzburg und Umgebung bedeutet das: Fahren, so viel du willst, im kompletten Stadtgebiet Würzburg und im gesamten Tarifgebiet des VVM - und natürlich in ganz Deutschland.

Doch warum kommt es der Region und Stadt Würzburg zugute, wenn du das Ticket bei der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) erwirbst? Wie funktioniert der Ticketkauf? Und gibt es eventuell sogar günstigere Alternativen, die deinem persönlichen Bedarf noch besser gerecht werden?

Zuhause kaufen, deutschlandweit fahren - So kommt der Erlös deiner Region zugute

Natürlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das Deutschlandticket zu erwerben. Wer das Ticket allerdings direkt bei der WVV kauft, unterstützt so automatisch alles, was die WVV für Würzburg leistet. Denn die Erlöse fließen dann in die eigene Region und werden genutzt für den Ausbau des regionalen ÖPNV oder von Glasfasernetzen, um regionale Sportvereine zu unterstützen, Veranstaltungen wie den WVV Marathon zu organisieren, Freizeiteinrichtungen wie Bäder, Saunen oder die Eisbahn zu betreiben und vieles mehr.

Du profitierst aber auch selbst direkt durch deinen Kauf des 49-Euro-Tickets bei der WVV. Bei Fragen hast du einen Ansprechpartner direkt vor Ort. Und das nicht nur zum Deutschlandticket, sondern zu allen Themen rund um die WVV.

"Dein Deutschlandticket"-App: So funktioniert der Ticketkauf

Das Deutschlandticket wird über die WVV aus Liebe zur Umwelt nur als digitales Ticket angeboten. Der Vorverkauf des Tickets ist am 3. April gestartet. Um das Ticket zu kaufen, kannst du dir ganz einfach die "Dein Deutschlandticket"-App herunterladen. Da es das Ticket nur im Abo gibt, kannst du dieses auch ganz bequem und einfach in der App verwalten. Bezahlt wird das Ticket mittels SEPA-Lastschriftverfahren. Um allen den Zugang zum Deutschlandticket zu ermöglichen, gibt es im Verkehrsverbund Mainfranken neben der Smartphone-Lösung der WVV auch noch weitere Lösungen, die auch Menschen ohne Smartphone zugute kommen.

Die "Dein Deutschlandticket"-App kannst du kostenlos über den Apple App Store oder den Google Play Store downloaden. Sie wurde in Zusammenarbeit mit weiteren Verkehrsbetrieben als Branchenlösung entwickelt. Auch, wenn die App auf den ersten Blick nicht klar als WVV App zu erkennen ist - um das regionale Angebot der WVV zu stärken, bist du mit der "Dein Deutschlandticket"-App an der richtigen Adresse. Auch über die WVV-App gelangst du ganz einfach zur Ticket-App.

Einfach, günstig und flexibel - Das Deutschlandticket auf einen Blick

Vor allem für Langstreckenpendler*innen und Vielfahrer*innen lohnt sich der Kauf des Deutschlandtickets. Es ist ein rein digitales Ticket-Abo, das du monatlich kündigen kannst. Der tägliche Weg zur Arbeit, der Wochenendtrip nach Berlin, der Urlaub an der Nordsee oder im Allgäu - für 49 Euro im Monat bringt dich das deutschlandweit gültige Ticket hin. Der günstige Preis macht das 49-Euro-Ticket auch für (bisherige) Gelegenheitsfahrer*innen oder Personen, die sonst eigentlich lieber das Auto nutzen, besonders attraktiv. Ob es für deinen persönlichen Bedarf die richtige Wahl ist, erfährst du weiter unten im Artikel.

Die wichtigsten Eckdaten rund um das Deutschlandticket:

49 Euro im Monat

Abo monatlich kündbar , das Abo beginnt immer zum 1. des Monats

, das Abo beginnt immer zum 1. des Monats Das Ticket ist personengebunden und kann damit nicht auf andere Personen übertragen werden

und kann damit nicht auf andere Personen übertragen werden Keine kostenlose Mitnahme von anderen Personen, Hunden oder Fahrrädern

Kauf und Verwaltung des Abos in der "Dein Deutschlandticket"-App der WVV

Deutschlandweit gültig in allen Bussen, Straßenbahnen, S-/U-Bahnen und Nahverkehrszügen in der 2. Klasse

in allen Nicht gültig im Fernverkehr, der 1. Klasse oder Sonderverkehre (z.B. RufBus, Nikolauswagen oder Service-Taxi)

WVV-Abo vs. Deutschlandticket - Lohnt sich der Umstieg?

Das Deutschlandticket hört sich unschlagbar an? Dann lohnt es sich, noch mal genau über deinen persönlichen Bedarf nachzudenken:

Willst du das Ticket in der Regel nur für den ÖPNV in und um Würzburg nutzen?

nutzen? Nimmst du regelmäßig ein Fahrrad mit in Straba, Bus oder Zug?

mit in Straba, Bus oder Zug? Gibt es Monate, in denen du den ÖPNV kaum nutzt?

Dann solltest du dir den Abo-Vergleich der WVV ansehen - denn oft bist du mit einem WVV-Abo günstiger unterwegs als mit dem Deutschlandticket. Außerdem hat ein Abo bei der WVV zusätzliche Vorteile für dich, wie beispielsweise die kostenlose Fahrradmitnahme oder Mitnahme von weiteren Personen, Übertragbarkeit, Sonderkonditionen beim Carsharing und viele mehr.

Bestehende Abos werden nicht automatisch auf das 49-Euro-Ticket umgestellt. Möchtest du auf das Deutschlandticket umsteigen, ist der Wechsel für dich kostenfrei. Für Abos mit Kündigungsfrist räumt dir die WVV ein einmaliges Sonderkündigungsrecht für einen bequemen Umstieg ein. Wenn Preis und Leistung deines WVV-Abos aktuell für dich passen, dann brauchst du nichts unternehmen - dein Abo gilt weiterhin.

Kontakt zur WVV

WVV Kundenzentrum

Domstraße 26, Ecke Sternplatz

97070 Würzburg



E-Mail: info@wvv.de

Service-Tel.: 0931/36-886 886

Website: www.wvv.de/mobil

Socal Media: Facebook und Instagram