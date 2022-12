Der Herbst ist die optimale Pflanzzeit für Bäume, Sträucher und Co. - während sich am 11.11. in den karnevalistischen Hochburgen der Republik der Frohsinn breitmachte, schritten Concorde-Mitarbeiter ernsthaft zur Tat. Auf Umweltschutz wird bei Concorde nicht nur intern großen Wert gelegt, sondern auch extern aktiv vorgegangen, um Umwelt und Klima zu schützen.

Bäume pflanzen für den Wald der Zukunft

Andreas Kühne (Inhaberfamilie), Marcus Engelhardt (Geschäftsführer), Michael Schmitt (Kaufmännische Leitung), Markus Freitag (Leiter Marketing und Vertrieb), Joachim Petry (Marktbereichsleiter), Stefan Bayer (Marketing), Sebastian Knauer (Vertrieb) und Betriebsrat Thomas Lehnert machten sich auf den Weg in den Ebracher Forst im Landkreis Bamberg, um in Kooperation mit dem Verein „WOHNmobil für Klimaschutz“ sowie den Bayerischen Staatsforsten/Forstbetrieb Ebrach insgesamt 1.000 Stecklinge für einen neuen Wald zu setzen.

1.000 Stecklinge - 25 Personen - 5 Stunden

Trockenresistent und klimarobuste Setzlinge

25 Personen, acht Concordler und 17 Vereins-Mitglieder,, waren an der aufwändigen Aktion unter Anleitung von Experten der „Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Bayern“ beteiligt. 1.000 Stecklinge wurden von allen Beteiligten in 5-stündiger, intensiver Handarbeit in den Boden gesetzt. Die Stecklingen entwickeln sich später zu Elsbeere und Tanne. So wurde der Wald sowohl mit Laub- als auch Nadelbäumen aufgeforstet. Besonders die Elsbeere ist optimal geeignet ist für den Waldbau im Klimawandel, da sie als Baum eine gewisse Trockenheit recht gut verträgt.

Für Klima und Umwelt

Die speziell ausgesuchten, wertvollen und klimarobusten Pflanzen hatten einen Gesamtwert von 5.000 Euro, die sich Concorde und der Verein teilten. Albert Märkl, Gründer von „WOHNmobil für Klimaschutz e.V.“ war sichtlich zufrieden mit der Aktion: „Die 17 Mitglieder des Vereins und die acht engagierten Concorde-Mitarbeiter – darunter die gesamte Geschäftsleitung – bildeten ein tolles Team. Alle waren mit der geleisteten Arbeit sehr zufrieden. Wir wünschen unseren jungen Bäumen für die kommenden 100 Jahre alles erdenklich Gute und werden uns über ihr Wachstum regelmäßig erkundigen.“

Nach den fünf Stunden anstrengender Pflanzarbeit lud Concorde zum Ausklang und zur Stärkung noch zu einer fränkischen Brotzeit. Am nächsten Tag gab es eine ausgiebige Werksführung, bei der die interessierten Reisemobilisten ausführlich über die Besonderheiten der weitestgehend nachhaltig und umweltfreundlich ausgerichteten Produktion von Concorde-Reisemobilen informiert wurden.

Reisemobile aus Leidenschaft

Nach diesem Motto arbeitet und lebt das gesamte Concorde-Team. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie alle dem Unternehmen verbundenen Handelspartner stehen für diese einmalige Begeisterung, ehrliche Emotion und die unvergleichliche Passion für Concorde Reisemobile.

Dank dieses Engagements werden in Aschbach Reisemobile produziert, die in ihrer qualitativen Verarbeitung vorbildlich, richtungsweisend in punkto Innovationen, mustergültig hinsichtlich der ökonomisch-ökologischen Nachhaltigkeit sowie wertbeständig sind. Diese Firmenphilosophie ist Basis für eine gewachsene Tradition, eine intensive Kundenbindung sowie den Respekt der gesamten Caravaning-Branche. Mit Concorde verbinden Reisemobilisten europaweit die Wert-Merkmale: Vertrauen, Sicherheit und Beständigkeit.

