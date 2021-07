Die Burgerheart-Familie lässt sich in Erlangen-Süd nieder und bringt ein starkes Eröffnungsangebot mit. Am 29. Juli geht es auf dem Siemens-Campus los. Wir haben uns mit der neusten Burger-Adresse der Stadt beschäftigt und verraten, was das Konzept von Burgerheart so einzigartig macht.

Coole Location mit Wohlfühlgarantie

Burgerheart setzt auf Industrial Design mit floralem Einfluss und bleibt dennoch großzügig und gemütlich, das zeigt sich auch in Erlangen an der Siemenspromenade. Das neue Restaurant verfügt über 200 Plätze im Innen- und nochmal 200 Plätze im Außenbereich. Zentral auf der Siemenspromenade 8 gelegen ist das Burgerheart somit die Anlaufstelle für eine gemütliche Mittagspause oder dem Feierabend-Date. Übrigens: werktags ab 17 Uhr und am Wochenende ab 12 Uhr gibt es über 8.000 freie Parkplätze. Ob SUV, Smart oder Drahtessel - hier findet jeder ein Plätzchen für sein Gefährt.