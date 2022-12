135 Jahre Bauererfahrung

1886 gründete Georg Langguth das Bauunternehmen Kröckel in Sonnefeld, das sein Schwiegersohn Gustav Kröckel 1928 übernahm und durch schwierige Kriegszeiten schiffte. Mit ehrlichem Handwerk und großem Engagement wurde so das Fundament für das heutige Familienunternehmen gelegt, welches bereits in 4. Generation von Klaus Kröckel geführt wird. Vom einfachen Baubetrieb entwickelte sich die Firma zum Full-Service-Dienstleister für maßgeplante, schlüsselfertige Individualhäuser.

Kröckel Bau Gustav Kröckel (2. von rechts) übernahm 1928 den Baubetrieb. Kröckel Bau

Heute sind die Kunden des regionalen Bauträgers überwiegend junge Familien, die sich ein auf ihre speziellen Bedürfnisse und Vorlieben maßgeschneidertes Zuhause wünschen. Oder auch Senioren, die zum zweiten Mal bauen, um ihre individuellen Planungswünsche mit einer altersgerechten Bauweise zu verbinden. Die Anforderungen und Technik haben sich im Laufe der Zeit beständig geändert – doch der Anspruch von Kröckel Bau ist über die Jahre immer gleich geblieben: Ein zuverlässiger Begleiter bei der Verwirklichung des eigenen Traumhauses zu sein!

Warum mit Kröckel bauen?

Das Sonnefelder Traditionsunternehmen hat sich seinen hervorragenden Namen in der Region durch Qualität und solide Handwerksarbeit verdient. Zahlreiche Kunden haben sich deshalb bewusst bei der Erfüllung ihres Traumhauses für die Kröckel Bau entschieden, denn

die inhabergeführte Firma zeichnet sich durch viele Vorteile aus, die Bauherren schätzen. Beispielsweise bietet die Kröckel Bau alles aus einer Hand. Bei jedem Auftrag ist das Team mit hohem Engagement und Begeisterung bei der Arbeit. Die Eigenheime werden zudem in solider Massivbauweise errichtet, für die ausschließlich Qualitätsmaterialien verwendet werden.

Persönliche Betreuung vom Beginn an

Die individuelle Kundenbetreuung nimmt bei Kröckel Bau eine zentrale Rolle ein und erstreckt sich über die gesamte Phase des jeweiligen Bauvorhabens. Hierfür nimmt sich das Team der Kröckel Bau viel Zeit für die Bauherren und begleitet diese von Beginn an. Auch während der einzelnen Bauphasen steht den Kunden stets ein Fachmann als Ansprechpartner zu Seite. Dies schätzen die Kunden sehr, ebenso wie Transparenz, Termintreue oder Sauberkeit am Bau, die neben Qualität für die Kröckel Bau selbstverständlich sind.

Das Bauteam

Die Begeisterung von Bauvorhaben zieht sich durch die gesamte Familie: Klaus Kröckel und seine Frau Christine sowie die beiden Söhne Bastian und Pascal betreuen die Kunden des Familienunternehmens mit Herz, Rat und Tat. Des Weiteren sorgen die Mitarbeiterinnen im Büro für die Skizzen- und Detailplanung und den reibungslosen Ablauf des Bauvorhabens.

„Wir bauen jedes Haus, als wäre es unser eigenes und freuen uns mit den Bauherren, wenn sie ihr Domizil glücklich beziehen können“, erklärt Geschäftsführer Klaus Kröckel.

Kröckel Bau Das 5-köpfige Bauteam besteht aus Vorarbeiter, Maurern, Baufachwerkern und Maschinenführern. Sebastian Buff

Doch das wichtigste Fundament des Unternehmens bildet natürlich das Bauteam, bestehend aus Vorarbeiter, Maurern, Baufachwerkern und Maschinenführern. Es erstellt die Rohbau-Grundgerüste – von der ersten Erdbewegung über die Fundamentierung bis hin zu sämtlichen Mauer- und Deckenbetonierarbeiten. Während der Bauphase setzt das Team außerdem die Naturstein-Innenfensterbänke und erstellt Vormauerungen für WCs und Bäder. Ab dem Aufrichten des Dachstuhles sind dann zusätzlich regionale Handwerksbetriebe mit involviert, die seit vielen Jahren mit Kröckel zusammenarbeiten und alle weiteren anstehenden Arbeiten ausführen.

Umzugsservice, Hausbesichtigungen und mehr

Kröckel Bau bietet seinen Kunden neben dem eigentlichen Hausbau noch viele weitere Services an. Von der Grundstückssuche über den Umzugsservice bis hin zu sämtlichen Baunebendienstleistungen steht allen Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket zur Wahl. Bei Bedarf übernehmen die Handwerker des Kröckel-Bauteams zum Beispiel auch die Gestaltung von Terrassen, Wegen und Außenanlagen.

Kröckel Bau Die Firma Kröckel bietet regelmäßig Hausbesichtigungen auf ihren aktuellen Baustellen an. Alexandra Kemnitzer

Zudem ermöglichen es regelmäßige Hausbesichtigungen potenziellen Kunden, einmal direkt in ein "Kröckel-Haus" zu schauen und sich von der Qualität der Arbeiten selbst zu überzeugen.

Bauen mit Kröckel

Es lohnt sich in jedem Fall immer gründlich zu planen, sich Zeit zu nehmen und mit Fachleuten - wie der Firma Kröckel aus Sonnefeld - zu arbeiten. Denn der eigene Hausbau soll zum Erlebnis werden und nicht zum zweifelhaften Abenteuer.

Kontakt

Kröckel Bau GmbH & Co. KG

Allee 10

96242 Sonnefeld

Telefon: 09562/6622

Telefax: 09562/579446

E-Mail: info@kroeckel-bau.de

>>Facebook