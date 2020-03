Wir benutzen sie jeden Tag, schenken ihnen aber kaum Beachtung: die Haustür und das Garagentor. Sie schützen das Zuhause vor Wetter und Eindringlingen, geben der Familie oder dem Auto die nötige Sicherheit. Mittlerweile ist die Technik der Türen und Tore dabei so fortgeschritten, dass es um viel mehr geht, als das Haus und die Garage zu schließen, was viele aber nicht wissen. Eine Sanierung von Alt zu Neu macht besonders bei Haustüren und Garagentoren Sinn, um das Haus auf das nächste Sicherheitslevel zu heben. Und man spart dazu bares Geld.

Bei den richtigen Partnern sanieren lassen

Baustoffe May im Raum Bamberg ist ein absolutes Topunternehmen, wenn es um die Sanierung von Haustüren und Garagentoren geht – immerhin arbeiten sie seit Jahrzehnten mit professionellen Montagebetrieben zusammen. Für den Kunden bedeutet das: qualifizierte Beratung, Aufmaß vor Ort, und Vermittlung von fachgerechter Montage. Einfach ausgedrückt: Ein Anruf bei Baustoffe May genügt, um mit Hörmann-Produkten sein Haus mit Tür und Tor auf den höheren Standard an Technik und Sicherheit zu bringen. Das Personal wird regelmäßig geschult, um so dem Kunden eine persönliche und hochwertige Beratungskompetenz zu bieten.

Machen Sie jetzt und hier einen Termin mit Baustoffe May aus!

Smartes Home – Haustüren und Garagentore mit dem Smartphone steuern können

Den revolutionären Fortschritten mit Smart Home ist es zu verdanken, dass Unternehmen wie Hörmann das Zuhause einfacher und trotzdem viel sicherer machen können. Ein Klick aufs Smartphone oder einem Handsender oder Funk-Fingerleser genügt, schon öffnet sich das Garagentor – oder die Haustür. Die Bedienungsoberfläche kann individuell eingestellt werden. Zudem können weitere Benutzerberechtigungen dauerhaft oder zeitbegrenzt auf andere Smartphones übertragen werden, sodass jedes Familienmitglied seinen Tor- und Türöffner immer dabei hat.

Top Sicherheit für das eigene Zuhause

Nur hereinlassen, wer auch wirklich rein soll: Neue Türen und Tore schützen weitaus besser vor Einbrüchen und Einbrechern als es herkömmliche, in die Jahre gekommene Haustüren machen. Wer sich vor Einbrüchen schützen möchte, sollte bei der Wahl der Türen, egal ob Haustür, Nebeneingangs- oder Kellertür, auf eine hohe Widerstandsklasse achten. Je höher die angegebene Klasse ist, desto mehr Zeit und Aufwand benötigen Einbrecher, um sich Zugang zum Haus zu verschaffen. Da Keller- und Nebentüren immer noch zu den beliebtesten Wegen ins Haus oder in die Garage zählen, sollte man vor allem dort auf einbruchhemmende RC 2 Nebentüren setzen. Für den Hauseingang empfehlen sich hochwertige Aluminium-Haustüren mit serienmäßiger RC 3 Sicherheitsausstattung. Auch Garagentore können ein Sicherheitsrisiko darstellen, wenn sie sich leicht aufhebeln lassen. Um dies zu vermeiden, verfügen Hörmann Automatik-Garagentore im Gegensatz zu Toren anderer Hersteller über eine spezielle Aufschiebesicherung, die selbst bei Stromausfall das Garagentor gegen Aufhebeln sichern.

Exklusive Angebote

Mit den ausgewählten Aktions-Sicherheitshaustüren Thermo65, ThermoSafe und ThermoCarbon bietet May Baustoffe und Hörmann hochwertige Haustüren zum vorteilhaften Aktionspreis. Nutzen Sie die Aktionsvorteile und bestellen Sie Ihre neue Hörmann Haustür zum Vorzugspreis.

Konfigurieren Sie sich hier Ihre persönliche Sicherheitshaustür!

Kontakt

Philipp May Baustoffe GmbH

Laubanger 16

96052 Bamberg

Telefon: 0951/96280

E-Mail: info@may-baustoffe.de