Eine Erfolgsgeschichte made in Oberfranken

Die BAUR-Erfolgsgeschichte beginnt im Jahr 1925 im oberfränkischen Burgkunstadt. Hier gründet Dr. Friedrich Baur den ersten Schuhversandhandel Deutschlands. Egal ob Ratenzahlungen oder das Rückgaberecht: Was für uns heute als Standard beim Shopping gilt, wurde von Baur erfunden. Das Sortiment wurde über die Jahrzehnte erweitert und so wuchs mit der Zeit einer der größten Versandhändler Deutschlands heran. Die Ära des Online-Handels beginnt in den 90er Jahren, als das Unternehmen unter www.baur.de erstmals seine Sortimente präsentiert. Heute sind der Online-Shop baur.de und die BAUR-App deutschlandweit bekannt und erfahren große Beliebtheit.