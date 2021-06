Die Reisemobil-Branche gehört zu den absoluten Gewinnern der vergangenen Jahre. Immer mehr Menschen interessieren sich für den Urlaub auf vier Rädern und dabei darf es gerne luxuriös zugehen. Der Reisemobilhersteller MORELO aus Schlüsselfeld ist in genau diesem Luxussegment tätig und eilt aufgrund der steigenden Nachfrage von einem Umsatzrekord zum nächsten. Jährlich steigert das Unternehmen seine Produktion im zweistelligen Prozentbereich und investiert dementsprechend – in Gebäude, Maschinen, Entwicklung und vor allem in Mitarbeiter. Aktuell werden bei MORELO 100 neue Mitarbeiter gesucht, wir haben die freien Stellen im Überblick.

Luxus-Reisemobile: Ungebremstes Wachstum im Premiumsegment

Bereits kurz nach Bau des neuen Service-Centers mit 7.200 qm, das im Frühjahr 2019 in Betrieb genommen wurde, plant MORELO schon die nächsten Baumaßnahmen. 462 Fahrzeuge hat das Unternehmen vergangenes Jahr hergestellt und die Produktion soll weiter Fahrt aufnehmen. Der Hersteller von Luxus-Reisemobilen fertigt keine großen Stückzahlen, sondern setzt auf Exklusivität im Premiumsegment. Ein MORELO-Reisemobil kostet zwischen 170.000 und 750.000 Euro. Bei den Aufträgen wurde zuletzt ein Zuwachs von 20 bis 30 Prozent innerhalb eines Jahres verzeichnet. Das große Wachstumspotential macht die Branche zu einem spannenden Arbeitsumfeld mit Zukunft. Was man als Mitarbeiter bei MORELO erwarten und verdienen kann, lesen Sie hier.

Die Erfolgsstory von MORELO begann mit einem Prototypen und einer gemieteten Halle

Die Reise von MORELO begann 2010 mit der Ausarbeitung eines ersten Prototypen, dem MORELO PALACE 90 M. Nach zweimonatiger Bauphase konnte dieser in einer damals noch angemieteten, kleinen Blechhalle fertiggestellt und auf dem Caravan Salon 2010 präsentiert werden. Das Kundenvertrauen war von Anfang an da: Lediglich mit dem Prototypen und einer Bauskizze des geplanten Werks konnten acht Fahrzeuge verkauft werden. Heute gehört MORELO zu den Marktführern im Bereich First-Class Reisemobile und hat im Jahr 2020 einen Rekordumsatz von 107,5 Mio. Euro verzeichnet.

9,2 Millionen für Fahrzeugentwicklung und Gebäude – 100 neue Arbeitsplätze in Schlüsselfeld