Unterhalt nach der Scheidung: Wer hat Anspruch?

Ist dein ehemaliger Ehegatte oder deine ehemalige Ehegattin während euerer Ehe unterhaltspflichtig gewesen, kann es sein, dass er oder sie auch nach einer Scheidung noch Unterhalt zahlen muss. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Welche Voraussetzungen gelten und wie hoch der nacheheliche Unterhalt ausfallen kann.

Nachehelicher Unterhalt: Wann du Anspruch hast

Nach § 1569 S. 1 des BGB ist nach einer Scheidung in der Regel jede*r selbst für seine Versorgung zuständig. Es gibt hingegen auch einige Ausnahmen. Unter dem Begriff "nachehelicher Unterhalt" versteht man die Leistung, die dir als bedürftige*r Ehepartner*in noch nach einer rechtskräftigen Scheidung gezahlt wird. Dabei ersetzt der nicht eheliche Unterhalt den sogenannten "Trennungsunterhalt". Dies ist der Unterhalt, den du während der Trennungszeit gezahlt bekommst. Wichtig zu wissen ist, dass der Anspruch auf Trennungsunterhalt nicht garantiert, dass du auch Anspruch auf nachehelichen Unterhalt hast. Diese Angelegenheit muss separat geltend gemacht werden.

Nachehelichen Unterhalt erhältst du nur unter bestimmten Bedingungen. Im zweiten Satz des § 1569 des BGB wird einer der Gründe festgeschrieben. Sind bei dir als Ehepartner*in durch die Scheidung größere Nachteile in Bezug auf dein Einkommen oder dein Vermögen entstanden, hast du Anspruch auf Unterhalt. Diese Nachteile müssen für einen Anspruch auf nachehelichen Unterhalt so schwerwiegend sein, dass du nach der Scheidung deinen Eigenunterhalt nicht mehr zahlen kannst.

Ist der ehemalige Ehepartner oder die ehemalige Ehepartnerin dir gegenüber gerichtlich zu nachehelichem Unterhalt verpflichtet worden, kann diese Pflicht lebenslang gelten. Ein Ende der Unterhaltszahlungen kann auch eintreten, wenn eine erneute Heirat stattfindet. Möglich ist es hinaus, vertraglich eine einmalige Abfindungszahlung zu vereinbaren. Nach Zahlung dieser fallen die monatlichen Unterhaltszahlungen weg. Pauschal lässt sich nicht sagen, wie lange Unterhalt gezahlt werden muss, da das maßgeblich vom zugrunde liegenden Unterhaltstatbestand abhängig ist.

Auch in diesen Fällen hast du Anspruch

Gemäß § 1570 des BGB kann nachehelicher Unterhalt auch in Form von Betreuungsunterhalt auftreten. Betreuungsunterhalt ist von deinem*r Exehepartner*in dann zu leisten, wenn du alleine ein gemeinsames Kind erziehst. In der Regel ist der Betreuungsunterhalt auf einen Zeitraum von drei Jahren nach der Geburt des Kindes beschränkt. Es gibt aber auch Fälle, bei denen sich der Zeitraum im Rahmen einer sogenannten Billigkeitsentscheidung verlängert. Eine Billigkeitsentscheidung wird nach § 1570 Abs. 1 S. 2 und 3 des BGB geprüft und in der Regel nur dann genehmigt, wenn es keine angemessene Alternative für die Kinderbetreuung gibt. Zudem unterliegst du als Betreuungsperson des Kindes bis zur Vollendung seines 8. Lebensjahrs keiner Erwerbsobliegenheit.

Ein nachehelicher Unterhalt ist gemäß § 1571 des BGB außerdem dann zu zahlen, wenn du aufgrund deines Alters nicht mehr in der Lage bist, selbst erwerbstätig zu sein. Darüber hinaus kann es sein, dass du aufgrund von Krankheiten, physischer oder psychischer Leiden nicht in der Lage bist, für deinen Unterhalt zu sorgen. Auch in diesen Fällen sieht das Gesetz nach § 1572 des BGB einen Anspruch auf nachehelichen Unterhalt.

Weiter gilt ein Anspruch auf Ausbildungsunterhalt aufgrund einer Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung. Dies ist der Fall, wenn du gemäß § 1575 des BGB aufgrund deiner Ehe oder deren Erwartung bisher keine Berufsausbildung aufgenommen oder eine abgebrochen hast. Der nacheheliche Unterhalt wird in diesem Fall nur solange bezahlt, wie du in der Ausbildung bist. Musstest du deinen Arbeitsplatz ehebedingt aufgeben, kannst du ebenfalls Unterhaltsansprüche einfordern. Dies wurde in einem Urteil des Bundesgerichtshofes vom 16.02.2011 beschlossen.

Höhe des nachehelichen Unterhalts

Beim nachehelichen Unterhalt muss nicht nur geprüft werden, ob überhaupt ein Anspruch besteht, sondern auch, für wie lange er gewährt wird. Darüber hinaus muss entschieden werden, ob die Zahlungen gegebenenfalls stufenweise herabgesetzt werden können. Ziel des nachehelichen Unterhaltes ist, dass beiden Exehepartner*innen nach der Scheidung ein eigenes Leben ermöglicht wird.

Wie hoch der nacheheliche Unterhalt ist, wird ebenso wie die Dauer immer im Individualfall entschieden. Er orientiert sich vorwiegend daran, welche Vermögensverhältnisse während der Ehe bestanden haben. Das Gericht prüft dafür in der Regel zuerst, welches Einkommen beide Exehepartner*innen während der Ehe hatten. Das gemeinsame Einkommen, was beiden Ehepartner*innen während dieser Zeit vorlag, nennt man auch "prägendes Einkommen".

Mithilfe des prägenden Unterhalts und der sogenannten Düsseldorfer Tabelle wird die individuelle Höhe des nachehelichen Unterhalts berechnet. Die Düsseldorfer Tabelle dient als Maßstab und Richtlinie, um den Unterhalt zu berechnen. Am 01.01.2023 gab es die letzte Anpassung der Tabelle. In der Regel hast du Anspruch auf drei Siebtel des Nettoeinkommens deines*r erwerbstätigen Exehepartners*in. Bezieht der oder die Unterhaltspflichtige sein Einkommen in Form einer Rente, liegt dein Anspruch bei 50 %.

Fazit

Anspruch auf einen nachehelichen Unterhalt hast du nur unter bestimmten Umständen. Liegt bei dir ein Grund vor, muss das Gericht außerdem über Höhe und Dauer der Zahlungen entscheiden. Beide Faktoren werden im Individualfall entschieden.