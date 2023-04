Inhaltsstoffe der Tabs

Statista zufolge waren 2022 rund 74,6 Prozent der Haushalte in Deutschland mit einer Geschirrspülmaschine ausgestattet. Damit das Geschirr in der Maschine auch wirklich sauber wird, werden klassischerweise Spülmaschinentabs verwendet. Wie du diese auch noch anders einsetzen kannst, verraten wir dir.

Deine Spülmaschinentabs kannst du nicht nur für die Geschirrspülmaschine verwenden. Grund dafür, dass du die Tabs auch in anderen Haushaltsbereichen einsetzen kannst, sind die Inhaltsstoffe. Konventionelle Spülmaschinentabs enthalten unter anderem Enzyme und Phosphate zur Entfernung von Schmutz sowie Bleichmittel gegen Verfärbungen. Dies hat den Vorteil, dass die Tabs das Geschirr zwar reinigen, in der Maschine aber nicht überschäumen. Die in den Tabs enthaltenen Tenside besitzen fettlösende Eigenschaften.

Möchtest du die Tabs nun anders verwenden, bieten sich dir beispielsweise im Bad verschiedene Möglichkeiten:

Reinigung der Toilette: Um die Toilette von Kalk- und Urinstein zu befreien, kannst du eine Lösung aus warmem Wasser und zwei Spülmaschinentabs verwenden. Dafür löst du zwei Tabs in einer Tasse mit warmem Wasser auf und gibst dies in die Toilettenschüssel. Am besten lässt du alles über Nacht einwirken, dann kannst du die Ablagerungen am Morgen einfach mit der Klobürste entfernen.

Mit Spülmaschinentabs die Küche reinigen

Darüber hinaus könntest du die Spülmaschinentabs auch in der Küche verwenden:

Putzen von Backofen und Mikrowelle : Löst du einen Tab in etwas warmem Wasser, kannst du die Lösung dafür verwenden, Backofen und Mikrowelle zu reinigen. Gibt es angebrannte Reste auf dem Boden des Backofens, solltest du deine Mischung eine Weile einweichen lassen. Anschließend kannst du alles mit sauberem Wasser reinigen.

In der Küche finden sich verschiedene weitere Anwendungsbereiche für die Spülmaschinentabs. Der Vorteil ist, dass man die Tabs meist zu Hause hat und direkt mit dem Putzen loslegen kann.

Diese Dinge solltest du außerdem wissen

Weshalb die Spülmaschinentabs so praktisch sind, lässt sich einfach klären: Sie lassen sich sehr einfach verwenden und erledigen danach je nach Tab die Reinigung des Geschirrs, das Klarspülen und die Enthärtung des Spülwassers. Welches die besten Tabs sind, hat die Stiftung Warentest 2020 getestet. Besonders die günstigen Eigenmarken von Kaufland, Rossmann und Lidl für rund 3 Euro konnten überzeugen. Bei dem Test wurde vor allem darauf geachtet, dass die Tabs das Geschirr nicht verfärben und es gut reinigen.

Eine kritische Facette ist hingegen der Umweltaspekt. Damit die Tabs vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt werden, besitzen sie oft eine luftdichte Kunststoffverpackung. Dadurch entsteht vor jedem Spülvorgang neuer und unnötiger Plastikmüll. Außerdem enthalten konventionelle Spülmaschinentabs oft chemische Inhaltsstoffe, welche für unsere Umwelt schlecht sind.

Heutzutage gibt es jedoch bereits einige Hersteller, die auf pflanzliche Wirkstoffe setzen und die Folie durch eine wasserlösliche ersetzen. Beim Kauf kann es sich mit einem Blick auf die Umwelt lohnen, auf eine ökologische Alternative zurückzugreifen.

Es zeigt sich, dass Spülmaschinentabs sehr vielseitig auch außerhalb der Spülmaschine verwendet werden können. Je nach Verschmutzungsgrad kann es natürlich immer sein, dass ein Trick nicht so gut klappt wie ein anderer.

Beim Kauf der Tabs kann es hilfreich sein, einen Blick auf die Inhaltsstoffe zu werfen. Möchtest du weniger Chemie in deinem Haushalt haben, kann es sich lohnen, ökologische Tabs zu kaufen. Online kannst du dazu zahlreiche Tests und Vergleiche finden.

