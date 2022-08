Lähmende Regelschmerzen : Viele Menschen kämpfen mit schlimmen Krämpfen

Blähbauch, Krämpfe, Durchfall: Für viele Menschen ist die Menstruation mit unangenehmen Beschwerden verbunden. Monat für Monat kommt der lähmende Periodenschmerz zurück. Bei den einigen Frauen treten Regelschmerzen heftiger auf, bei anderen weniger schlimm. Trotzdem greifen viele regelmäßig zu chemischen Schmerzmitteln - nicht zuletzt, um im Job zu funktionieren. Nimmst du über einen langen Zeitraum zu viel Schmerzmittel ein, kann das aber sehr schädlich für deine Leber, Nieren und anderen Organe sein. Deshalb solltest du zunächst versuchen, deine Regelschmerzen natürlich zu lindern.

Diese 6 Tricks und Hausmittel sollen Periodenkrämpfe lindern

Wichtig ist: Niemand muss schlimme Regelschmerzen aushalten. Wenn du jeden Monat unter so schlimmen Krämpfen leidest, dass du es ohne Schmerzmittel gar nicht aushalten kannst, dann ist es ratsam deinen Arzt oder deine Ärztin um Rat zu fragen. Bei "normalen" Beschwerden während der Periode, kannst du es aber zunächst mit einigen natürlich Mitteln versuchen, um die Krämpfe zu lindern.

1. CBD-Produkte

Der Cannabis-Inhaltsstoff Cannabidiol, kurz CBD, ist in Deutschland frei erhältlich, denn er enthält so gut wie kein THC, wirkt also nicht psychoaktiv, sondern nur schmerzlindernd. Es gibt zwar noch keine Studie dazu, dass CBD explizit bei Regelschmerzen hilft, viele Frauen schwören aber bereits darauf. Der Wirkstoff kann zum Beispiel in Form von Tee, Kapseln oder Öl in Online-Shops, speziellen CBD-Geschäften und sogar in Drogeriemärkten gekauft werden.

Der Nachteil: Der Stoff ist meist sehr teuer und es kann dauern, bis du die richtige Dosierung findest, die deine Schmerzen tatsächlich lindert.

2. Bewegung und Sport

Wer unter Regelschmerzen leidet, will häufig nur eins: liegen. Aber genau das ist der falsche Weg. Bewegung und Sport lindern deine Beschwerden oft in kürzester Zeit. Schon wenige Minuten Yoga, Radfahren, ein kleiner Spaziergang und auch Sex reichen aus, um Krämpfe zu lindern. Leichter Sport fördert nämlich die Durchblutung und lockert die Muskeln. Krämpfe werden dadurch gelöst und dein Unterleib entspannt sich.

Sind deine Schmerzen aber so stark, dass du das Gefühl hast, dich kaum bewegen zu können, dann bleib liegen. Ein Tag Ruhe schadet auch während der Periode nicht. Leidest du über mehrere Tage und regelmäßig so stark, such unbedingt ärztlichen Rat.

3. Mönchspfeffer

Mönchspfeffer kannst du in Form von Tabletten, Kapseln oder Tropfen kaufen. Das Mittel wirkt schmerzlindernd und krampflösend. Die Heilpflanze wird deshalb von Experten während der Periode empfohlen, weil sie den Hormonhaushalt des Prostaglandins in deinem Körper stabilisiert. Prostaglandin ist ein Schmerzbotenstoff - und wenn besonders viele dieser Hormone während der Periode unterwegs sind, ist der Schmerz dementsprechend stark.

Bevor du Mönchspfeffer einnimmst, solltest du aber Rücksprache mit deinem Frauenarzt oder deiner Frauenärztin halten, auch wenn es sich um ein pflanzliches Mittel handelt. Der Nachteil von Mönchspfeffer gegenüber der chemischen Schmerzmittel: Es dauert manchmal länger, bis er wirkt.

4. Eine Ausgewogene Ernährung

Gelüste auf Süßigkeiten, Chips, Pommes und Co. sind während oder kurz vor der Periode nicht selten. Aber Vorsicht: Ungesunde Ernährung kann dazu beitragen, dass deine Regelschmerzen und Krämpfe immer schlimmer werden.

Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte und Fisch haben ebenfalls einen hohen Anteil an schmerzlindernden Mikronährstoffen. Und sogar Schokolade soll Krämpfe lindern - allerdings nur die Dunkle mit 70 Prozent Kakao, viel Milch ist nämlich während der Periode wiederum gar nicht gut. Wenn du zu Krämpfen neigst, können kalziumreiche Vollkornprodukte und Bananen lindernd wirken.

5. Wärme und heiße Getränke

Ein bewährtes Hausmittel gegen Bauchkrämpfe und Regelschmerzen ist die gute alte Wärmflasche oder ein warmes Heizkissen. Du solltest dich ganz entspannt hinlegen und die Wärme genießen. Normalerweise wirkt dieses Vorgehen nach einiger Zeit krampflösend.

Auch warme Getränke wie koffeinfreier Tee oder heißes Wasser mit Honig wirken beruhigen, wenn du von Regelschmerzen gequält wirst. In Verbindung mit der Wärme von außen kann das besonders gut funktionieren. Die zusätzliche Anwendung von ätherischen Ölen kann ebenfalls nicht schaden.

6. Entspannungsübungen und progressive Muskelentspannung

Neben Bewegung ist auch die Entspannung während deiner Periode wichtig. Bestimmte Übungen, wie Yoga oder Tai-Chi können krampflösend wirken. Auch spezielles Training zur Muskelentspannung kann deine Krämpfe lösen und deine Beschwerden lindern.

Bestimmte Anleitungen zur Entspannung findest du online.

Periodenschmerz vs. Endometriose: Das sind die Unterschiede

"Normale" Regelschmerzen können schlimm sein und dich im Alltag stark einschränken. Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen Periodenkrämpfen und Endometriose. Menschen, die an Endometriose leiden, klagen häufig über besonders starke Menstruationsschmerzen. Doch das ist nur ein Symptom der mysteriösen Krankheit.

Solltest du während deiner Menstruation regelmäßig so leiden, dass dir kein Mittel Linderung verschafft, dann solltest du unbedingt ärztlichen Rat suchen. Denn unentdeckte Endometriose kann schlimme Folgen haben. Unter anderem können Reizungen, Entzündungen, Zysten und Verwachsungen entstehen.

