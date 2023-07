Extremtemperaturen nahe 40 Grad werden mittlerweile auch in Deutschland immer öfters gemessen: Dabei leiden viele Menschen unter der Hitze und den starken Sonnenstrahlen, verbrennen sich schwer, erleiden beispielsweise Sonnenstiche oder einen Hitzschlag. Eine neue Langzeitstudie aus den USA hat untersucht, wie stark die Gesundheit von Menschen leidet, die langfristig hohen Temperaturen im Alltag ausgesetzt sind. Dabei lag der Fokus der Forscher auf der Frage: Beeinträchtigt Hitze auf Dauer die Sehkraft und kann sie sogar blind machen?

Rund 1,7 Millionen US-Amerikaner*innen, die 65 Jahre oder älter sind und immer im gleichen Bundesstaat gelebt haben, wurden über einen Zeitraum von sechs Jahren, von 2012 bis 2017, von den Forschern untersucht. Dabei sollten möglichst viele Faktoren, wie Herkunft, Bildungsgrad und Haushaltseinkommen, berücksichtigt werden, um eine möglichst breite Gruppe an Personen zu inkludieren. Die Ergebnisse wurden jetzt in der Fachzeitschrift Ophtalmic Epidemology veröffentlicht.

Studie geht der Frage nach: Macht Hitze auf Dauer blind?

Die Testpersonen wurden dabei über den angegebenen Zeitraum immer wieder dazu befragt, wie gut sie ihre Sehfähigkeit einschätzen würden und ob eine Verschlechterung zur vorherigen Umfrage stattgefunden habe. Dabei erkannten die Forscherinnen der University of Toronto einen Zusammenhang zwischen der Durchschnittstemperatur eines Bundesstaates und der Verschlechterung der Sehfähigkeit bei dessen Bewohner*innen ab 65 Jahren.

Die Ergebnisse zeigen eine mögliche Korrespondenz zwischen dem zunehmenden Verlust der Sehfähigkeit und durchschnittlichen Temperaturen zwischen 50 (zehn Grad Celsius) und 60 Grad Fahrenheit (15,56 Grad Celsius). Bei einer Durchschnittstemperatur von über 60 Grad Fahrenheit dagegen steigen die Fälle von Sehkraftverlust vergleichsweise stark an.

Wie die Studie zeigt, scheint es also tatsächlich Auswirkungen auf die Gesundheit zu haben, wenn man sein gesamtes Leben lang höheren Außentemperaturen ausgesetzt ist. Während dabei Einkommen oder Bildungsstand keinerlei Auswirkungen haben, scheint die ethnische Zugehörigkeit durchaus einen Einfluss auf die gesundheitliche Entwicklung zu haben. Am ehesten wären dabei Weiße von den Auswirkungen der Temperaturen betroffen, Schwarze dagegen etwas weniger. Nahezu keinerlei Auswirkungen auf die Sehkraft hat Hitze bei älteren Menschen hispanischer Abstammung - dort sinke die Wahrscheinlichkeit auf Verlust der Sehfähigkeit sogar, wenn sie in höheren Durchschnittstemperaturen leben.

Die tatsächlichen Ursachen sind laut Esme Fuller-Thomson, Leiterin der Studie, allerdings noch unbekannt. Als ein möglicher Grund wird intensiveres ultraviolettes Licht angegeben, das die Proteine der Augenlinse zerstört und so zum Sehkraftverlust beitragen könnte. Auch Umwelt- und Luftverschmutzungen könnten eine Rolle spielen.

Laut Forschung: Sehkraftverlust und Hitze hängen zusammen

In ihrer abschließenden Diskussion der Ergebnisse geben die Forscher*innen an, sich der Limitierungen ihrer Studie bewusst zu sein, so unter anderem, dass sie auf der Selbsteinschätzung ihrer Probanden beruht. Allerdings sei dies die erste wissenschaftliche Studie gewesen, die eine mögliche Korrelation zwischen hohen Temperaturen und einem möglichen Verlust der Sehfähigkeit untersucht hat. Aufgrund der Ergebnisse erhoffen sie sich allerdings, dass auch andere Forscher*innen die Thematik aufgreifen werden.

