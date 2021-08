Nächtliche Schlaflosigkeit ist in Deutschland weit verbreitet. Laut einer Studie der Techniker-Krankenkasse (TK) leidet fast jeder Zweite ständig oder gelegentlich unter Schlafstörungen, wobei doppelt so viele Frauen wie Männer betroffen sind: Während fast jede zweite Frau schlecht schläft, kommt nur jeder vierte Mann schwer zur Ruhe. Für Schlafprobleme kann es viele Gründe geben: kreisende Gedanken, drückende Sorgen, unbewältigte Konflikte.

Aber auch die Ernährung spielt eine Rolle. Sie kann wesentlich daran beteiligt sein, sogenannte "Insomnien", also Schlafstörungen, zu verursachen. Manche Menschen greifen sogar zu Medikamenten, um besser zu schlafen und Schlafbeschwerden entgegenzuwirken - die Stiftung Warentest hat untersucht, welche rezeptfreien Medikamente empfehlenswert sind.

"Kennzeichnend ist immer, dass sich das Problem nicht nur auf die Nacht bezieht, sondern zusehends den Alltag belastet und zum 24-Stunden-Problem wird", heißt es vonseiten der "Klinik für Schlafmedizin". Neben psychischen und körperlichen Erkrankungen, Medikamenten oder plötzliche Belastungen kann auch die Ernährung dazu führen, dass man nicht einschlafen kann.

Um Schlafstörungen zu vermeiden, solltest du dich damit auseinandersetzen, was du vor dem Schlafengehen zu dir genommen hast.

Laut Angaben der Ernährungsexpertin Heidrun Schubert gegenüber Focus Online solltest du folgende Lebensmittel deshalb am Abend nicht essen:

Wenn du deinen Speiseplan ein klein wenig anpasst und statt der oben genannten Lebensmittel am besten 7 dieser Lebensmittel konsumieren, die das Einschlafen fördern, sollte einem erholsamen Schlaf nichts im Wege stehen.

Falls die Schlafstörungen allerdings nie enden wollen, ist es wichtig sich professionelle Hilfe zu holen: "Grundsätzlich ist es wichtig mit dem Hausarzt/Allgemeinarzt darüber zu sprechen, dass eine Störung des Schlafes besteht", empfehlen die Experten des Uniklinikums im mittelfränkischen Erlangen. Falls eine spezielle Schlafstörung vorliegt, kann diese in einem schlaf-medizinischen Zentrum untersucht werden.

Ausreichend Schlaf ist wichtig für die Regeneration und Gesundheit des Körpers. Hier finden Sie weitere Tipps, wie Sie Schlafstörungen entgegenwirken können.

Artikel enthält Affiliate Links

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.