Akupunktur ist vielen Menschen heutzutage ein Begriff. Zwischenzeitlich ist dieses Verfahren bei chronischen Schmerzen der Lendenwirbelsäule oder bei Kniegelenkarthrose sogar schon eine Kassenleistung, sofern die Schmerzen mindestens sechs Monate bestehen. Gitterpflaster – auch Cross Tapes genannt – basieren ebenfalls auf dem Prinzip der Akupunktur. Wo die Unterschiede liegen und wie die Pflaster angewendet werden, erfährst du im folgenden Artikel.

Akupunktur zählt zu den alternativen Heilverfahren und ist als solches relativ kostengünstig und nebenwirkungsarm. Laut Internetseite Planet Wissen wird Akupunktur häufig auch in Verbindung mit Heilkräutern, Massagen, Bewegungstherapie und Ernährungsberatung eingesetzt.

Hauptgedanke der Akupunktur ist, körpereigene Regulationsmechanismen anzuregen bzw. wiederherzustellen und Selbstheilungskräfte zu stimulieren. Zusammenfassend kann die Akupunktur also als Reiztherapie bezeichnet werden. Dem Körper soll durch die einzelnen Nadelstiche Energie zugeführt oder entzogen werden, damit die zuvor blockierten Energien an den Akupunkturpunkten wieder fließen können.

Insgesamt 12 Hauptleitbahnen – sogenannte Meridiane – mit etwas weniger als 400 Akupunkturpunkten gibt es dabei im menschlichen Körper. Je nach Krankheitsbild oder spezifischen Symptomen werden die Akupunkturnadeln sodann entlang der betroffenen Meridiane gesetzt und sollen so die einzelnen Nerven und Organe des Körpers beeinflussen und den Körper insgesamt in Einklang bringen. Auch wenn die Therapie laut Planet Wissen als am besten erforschte, alternative naturheilkundliche Behandlungsform gilt, so stellt sie die Menschen immer noch vor Rätsel, sodass offensichtliche Behandlungserfolge oftmals nur lückenhaft erklärt werden können.

Gitterpflaster basieren laut Stern auf dem Prinzip der Akupunktur, können jedoch eigenständig bei Beschwerden jeglicher Art angewendet werden. Egal ob du an Verspannungen, Gelenkschmerzen oder Kreislaufproblemen leidest: Gitterpflaster versprechen, ohne Einsatz von sonstigen Medikamenten oder besonderen Wirkstoffen, schnelle Hilfe.

Wie auch bei der Akupunktur sollen Gitterpflaster also auf natürliche Weise bei unterschiedlichsten Symptomen Linderung schaffen. So sollen diese laut Stern schmerzlindernde und entzündungshemmende Eigenschaften besitzen.

Doch Achtung: Obwohl es sich hier ebenfalls um eine natürliche Heilmethode handeln soll, sind die Gitterpflaster nicht für jede Person geeignet. Bis heute liegen keine klinischen Tests vor. Cross Tapes können daher unerwünschte Hautreaktionen hervorrufen und sollten in einem solchen Fall sofort entfernt werden. Hast du grundsätzlich mit Hautproblemen zu kämpfen, so solltest du Cross Tapes daher besser meiden oder zumindest ein besonders wachsames Auge auf die jeweilige Hautstelle haben.

Folgt man der Anweisung der Hersteller von Gitterpflastern, so sollen diese auf bestimmte Schmerz-, Akupunktur- oder Triggerpunkte geklebt werden. Da die Pflaster nicht elastisch sind, kann sich die Haut unter dem Pflaster nicht dehnen. Wird die betroffene Stelle bewegt, entstehen also mikroskopisch kleine Hautverschiebungen, wodurch wiederum minimale Reize ausgelöst werden. Durch diese Reize sollen die natürlichen Selbstheilungsprozesse, ähnlich wie bei der Akupunktur, stimuliert und angeregt werden.

Cross Tapes kommen, wie der Name bereits vermuten lässt, in gitterförmiger Gestalt daher und sind aus wasserabweisenden und atmungsaktiven Materialien hergestellt. Verwendet wird hierfür zum Beispiel Polyester bzw. Polyurethan. Auf der Haut platziert wird das Cross Tape mit einem hautfreundlichen Acrylkleber. Dadruch kann das Gitterpflaster also auch an mehreren Tagen auf der Haut verbleiben und löst sich auch nicht automatisch beim Duschen oder Baden. Verschiedene Größen und Farben ermöglichen den Einsatz auf unterschiedlichsten Körperregionen.

Bitte beachte, dass Gitterpflaster jedoch nicht bei allen Beschwerden helfen können. Sollten Schmerzen über einen längeren Zeitraum nicht vergehen, solltest du daher besser einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen. In keinem Fall sollten Cross Tapes auf offenen Wunden eingesetzt werden. Für schwangere Frauen gilt es, die Bereiche um den Bauchnabel und am Unterschenkel zu vermeiden, da diese laut Stern unter Umständen Wehen auslösen könnten.

Fazit - Gitterpflaster können eine sinnvolle Alternative zu Akupunkturbehandlungen sein

Gitterpflaster können bei leichten Beschwerden eine sinnvolle Alternative zur Akupunkturbehandlung darstellen. Aufgrund der einfachen Anwendung ist es möglich, die Gitterpflaster ohne besondere naturheilkundliche Aus- oder Weiterbildung anzuwenden. Beachte jedoch, dass sich Gitterpflaster nicht für die Behandlung offenere Wunden eignen und auch bei länger anhaltenden Schmerzen der Gang zu deinem Arzt oder deiner Ärztin lohnend sein kann.

