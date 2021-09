Studien zeigen: Powernaps fördern Leistungsfähigkeit enorm

Welche Vorteile ein Powernap weiterhin bietet

Powernaps erfreuen sich heutzutage großer Beliebtheit - und das völlig mit Recht. Denn ein kleines Nickerchen in den Mittagsstunden bietet gleich mehrere Vorteile und kann vor allem neue Energie geben - wenn man es richtig macht.

Powernap sorgt für verbesserte Leistungsfähigkeit

Als einer der wichtigsten Vorteile eines Powernaps wird die anschließend verbesserte Leistungsfähigkeit genannt - was auch wissenschaftlich gut belegt ist: "In Studien wurde klar gezeigt, dass wir nach einem Powernap deutlich leistungsfähiger sind", erklärte etwa Schlafforscher Albrecht Vorster gegenüber watson.de.

Gerade im Joballtag kann sich das zunutze gemacht werden. Nach einem gelungenen Nickerchen steigt unter anderem die Konzentrations- und Aufnahmefähigkeit, was zu weniger Flüchtigkeitsfehlern und Unachtsamkeiten führt.

Darüber hinaus sorgt ein erfolgreicher Powernap auch für eine bessere Reaktionsfähigkeit, was gerade im Straßenverkehr wichtig ist.

Höhere Lebenserwartung und weniger Stress

Wer regelmäßig ein Powernap macht, kann davon auch langfristig profitieren: "Das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung sinkt, die Lebenserwartung steigt", zitiert die Apotheken Umschau den Schlafmediziner Hans Günter Weeß. Herzkranke können damit auch das Risiko für einen Infarkt senken.

Ein wichtiger Grund dafür könnte unter anderem das verringerte Stresslevel sein, das nach einem 15- bis 30-minütigen Powernap entsteht. Da mit einem Nickerchen zudem die Müdigkeit gesenkt und die Stimmung gebessert wird, profitiert letztendlich immer die Leistungsfähigkeit.

Doch das verringerte Stresslevel ist nicht nur für die körperliche, sondern auch für die mentale Gesundheit wichtig.

Geringeres Burnout-Risiko bei regelmäßigem Powernap

Denn auch die Psyche kann massiv von regelmäßigen Powernaps profitieren. So lässt sich damit etwa das Burnout-Risiko reduzieren, wie stepstone.de berichtet. Somit liefert ein Powernap nicht nur kurzfristige Vorteile für den Alltag, sondern auch langfristige Vorteile für die körperliche und mentale Gesundheit.

Zu den weiteren Vorteilen eines Powernaps zählen etwa eine höhere Entscheidungsfähigkeit, mehr Elan, ein geringeres Unfallrisiko und die Verbesserung von Schlafproblemen.

Wer sich also in einem Mittagstief befindet und gerade nicht konzentrationsfähig ist, für den ist ein kurzes Nickerchen also genau das richtige: "Die positive Wirkung des Powernaps ist klar nachgewiesen. Wer nachmittags ein paar Minuten schläft, ist danach bis zu drei Stunden leistungsfähiger und kann so das Mittagstief besser überbrücken", fasst Schlafmediziner Hans Günter Weeß die kurzfristigen Vorteile eines Powernaps zusammen.