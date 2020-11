"Männergrippe": Erkältung trifft Männer tatsächlich schwerer als Frauen

Frauen achten mehr auf ihre Gesundheit

Zusammenfassend können also die hormonbedingten und geschlechterspezifischen Unterschiede in der Immunabwehr tatsächlich eine Rolle spielen, weshalb Männer bei einer Erkältung mehr leiden. Allerdings kümmerten sich Männer laut einem Informationsblatt der DGMG zur Männergesundheit auch weniger um eine gesunde Lebensweise und regelmäßige Arztbesuche sowie Vorsorgeuntersuchungen. Die Lebenserwartung eines Mannes läge daher mit 78 Jahren fünf Jahre unter den durchschnittlich 83 Jahren bei Frauen. Auch beim Händewaschen achteten die Frauen gründlicher auf die Hygiene, sie waschen sich durchschnittlich dreimal so oft die Hände wie Männer und könnten sich dadurch auch nicht so schnell mit Keimen anstecken.

Kurzum: Männer können sich bei einer Infektion nicht gänzlich auf die Natur berufen - ihr Schicksal liegt zumindest zu einem Teil auch buchstäblich selbst in ihren Händen.

