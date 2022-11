Kehlkopfentzündung: Symptome und Krankheitsverlauf

So kannst du der Entzündung vorbeugen

Hausmittel bei Beschwerden

In der kalten Jahreszeit sind Erkältungen leider keine Seltenheit. Schnell kann es auch zu schwereren Entzündungen kommen, wie der Kehlkopfentzündung. Welche Anzeichen sprechen dafür?

Kehlkopfentzündung: Ursache und Symptome

Die Kehlkopfentzündung entsteht in den meisten Fällen im Zuge einer vorausgegangenen Erkrankung der oberen Atemwege. Wird die Erkältung oder Grippe nicht auskuriert, wandern die Viren in den Kehlkopf und können dort Entzündungen auslösen. Auch bakterielle Entzündungen des Kehlkopfes sind denkbar. Nach einer bakteriellen Mandelentzündung beispielsweise entwickeln einige Betroffene eine Kehlkopfentzündung.

Im Kehlkopf wird die Stimme gebildet. Ist der Kehlkopf entzündet, merkst du dies in fast allen Fällen an Veränderungen deiner Stimme. Je nach Schwere der Entzündung kann die Stimme auch komplett verloren gehen. Hauptsymptome einer Laryngitis sind folgende:

Heiserkeit

Stimmverlust

Halsschmerzen

Husten und Räuspern

Schwere bakterielle oder virale Kehlkopfentzündungen können bei Erkrankten sogar Fieber auslösen. Angeschwollene Schleimhäute im Kehlkopf können außerdem Schluckbeschwerden verursachen. Einige Betroffene klagen auch über ein Fremdkörpergefühl im Hals, was wiederum ständiges Räuspern und Reizhusten auslöst.

Laryngitis heilen: Stimme schonen und bewährte Hausmittel

Die gute Nachricht vorweg: Akute Kehlkopfentzündungen heilen meist schnell von alleine wieder ab. Die Entzündung der Schleimhäute und Stimmbänder dauert in der Regel nur einige Tage. Die Kehlkopfentzündung klingt in der Regel mit der Erkältung oder Grippe zusammen ab. Um den Heilungsprozess zu unterstützen, solltest du deine Stimme jedoch schonen. Lässt sich Sprechen nicht vermeiden, sprich am besten in normaler Lautstärke. Es ist ein Irrglaube, dass Flüstern einer angeschlagenen Stimme etwas Gutes tut. Tatsächlich strapaziert Flüstern die Stimmbänder sogar noch mehr.

Je nach Ursache der Kehlkopfentzündung können auch Medikamente auf ärztliche Verschreibung helfen, um die Laryngitis zu behandeln. Bakterielle Kehlkopfentzündungen werden in vielen Fällen mit Antibiotika behandelt.

Bei wem eine Kehlkopfentzündung nach einer Erkältung oder Grippe entsteht, kann auch mit Hausmitteln bei der Heilung unterstützen. Inhalationen sind geeignet, um die Schleimhäute zu befeuchten. Auch das Trinken von Wasser und Tees ist ratsam, um die Schleimhäute vor dem Austrocknen zu bewahren.

Laryngitis vorbeugen mit diesen Tipps

Kehlkopfentzündungen werden meistens von Erkältungsviren oder Grippeviren ausgelöst. Einen hundertprozentigen Schutz gegen solche Viren gibt es leider nicht. Dennoch kannst du vorbeugende Maßnahmen treffen, um das Risiko einer Erkältungs- oder Grippeerkrankung zu reduzieren.

Dabei spielt eine gesunde und ausgewogene Ernährung eine wichtige Rolle. Esse viele frische Lebensmittel und bereite deine Speisen selbst zu. Außerdem gibt es bestimmte Lebensmittel, die dein Immunsystem boosten sollen, wie beispielsweise Brokkoli. Besonders wichtig in der kalten Jahreszeit ist außerdem eine ordentliche Hygiene. Trage im öffentlichen Nahverkehr eine Maske, desinfiziere die Hände regelmäßig, berühre dein Gesicht nicht zu oft und verzichte aufs Händeschütteln.

