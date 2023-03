Bei der Analyse von Lebensmitteln ist eine EU-Behörde zu einem erschreckenden Ergebnis gekommen: Viele der untersuchten Produkte enthalten sogenannte Nitrosamine, die krebserregend und DNA-schädigend sein können. Für die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) sei dies durchaus ein "Anlass zu gesundheitlichen Bedenken".

Für die aktuelle Risikobewertung wurde untersucht, inwieweit die Nitrosamine Menschen und Tieren schaden können und Verbraucher dem Stoff in alltäglichen Lebensmitteln ausgesetzt sind. "Unsere Bewertung hat ergeben, dass die Exposition gegenüber Nitrosaminen in Lebensmitteln für alle Altersgruppen der EU-Bevölkerung Anlass zu gesundheitlichen Bedenken gibt", lautet das Fazit von Dr. Dieter Schrenk, Vorsitzender des Gremiums für Kontaminanten in der Lebensmittelkette.

Nitrosamine in Lebensmitteln: So schaden sie dem Körper

Die Erkenntnisse aus der Bewertung veröffentlichte die Behörde am Dienstag (28. März 2023). Nitrosamine sind chemische Verbindungen, sie sich demnach sowohl bei der Lebensmittelzubereitung als auch -verarbeitung bilden können. Zehn der in Lebensmitteln enthaltenen Nitrosamine seien karzinogen, also krebserregend, und genotoxisch, können also die menschliche und tierische DNA schädigen.

Die Verbindungen wurden beispielsweise in gepökeltem Fleisch, verarbeitetem Fisch, Kakao, Bier und anderen alkoholischen Getränken nachgewiesen. Sie können aber auch in verarbeitetem Gemüse, Getreide, Milch und Milchprodukten oder fermentierten, eingelegten und gewürzten Lebensmitteln enthalten sein. Fleisch und Fisch bilden dabei aber die wichtigste Gruppe von Lebensmitteln, mit denen Verbraucher Nitrosamine aufnehmen. "Ausgehend von tierexperimentellen Studien betrachteten wir die Inzidenz von Lebertumoren bei Nagetieren als die kritischste Auswirkung auf die Gesundheit", erklärt Schrenk dazu.

Um Verbraucher optimal zu schützen, hat die Efsa ein Worst-Case-Szenario entwickelt. "Wir sind davon ausgegangen, dass alle in Lebensmitteln gefundenen Nitrosamine das gleiche Potenzial haben, beim Menschen Krebs zu verursachen, wie das schädlichste Nitrosamin, obwohl dies unwahrscheinlich ist", heißt es weiter im offiziellen Statement der Behörde.

Um einer Erkrankung selbst vorzubeugen, helfe eine ausgewogene Ernährung, die eine große Vielfalt an Lebensmitteln beinhalte. Derzeit würde es noch einige "Wissenslücken" zum Thema geben, merkt die Behörde an. Das erstellte Gutachten werde nun an die Europäische Kommission weitergeleitet. Die solle dann wiederum mit nationalen Behörden erarbeiten, welche neuen Maßnahmen im Risikomanagement nötig sind.

