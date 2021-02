Kalte Füße: Wie Sie Ihren Füßen wieder einheizen

Neben den bereits aufgeführten Hausmitteln, um Ihre Füße wieder aufzuwärmen, gibt es auch einige hilfreiche Gadgets und Produkte, die bestens gegen kalte Füße helfen. Unter anderem schafft ein elektrischer Fußwärmer* zügig Abhilfe und heizt den Füßen wieder so richtig ein. Für unterwegs eignen sich am besten beheizte Einlegesohlen*, die Ihnen auch beim schlimmsten Winter-Wetter wohlig-warme Füße verschaffen. Außerdem gibt es spezielle Magnetsocken* zu kaufen, welche selbst erhitzend sind und ohne Stromquelle funktionieren. Der Unterseite der Socken ist das Mineral Turmalin zugesetzt, das die Körperwärme absorbiert und wieder abgeben soll.

Was lässt sich noch tun, um kalten Füßen vorzubeugen? Am besten lässt sich hier bei der Ernährung ansetzten. Beispielsweise sollte auf tierische Lebensmittel weitestgehend verzichtet werden bzw. der Konsum tierischer Produkte verringert werden. Das enthaltene Cholesterin führt bei erhöhtem Konsum zu Verkalkungen der Gefäße, was die Durchblutung stört und so häufig zu kalten Füßen und Händen führt. Stattdessen sollten Sie viel grünes Gemüse konsumieren, da das enthaltene Vitamin B gut für die Nerven ist, was wiederum förderlich für die Kälte- und Wärme-Regulation ist. Zu guter Letzt sollten Sie auch ausreichend Wasser trinken, da somit die Verdickung des Blutes verhindert wird. Alkoholgenuss und Rauchen sind kalten Füßen sehr zuträglich und sollten am besten ganz vermieden werden.

Fazit: Hausmittel helfen gegen kalte Füße

Wer unter kalten Füßen leidet, sollte sicher gehen, dass diese kein Symptom einer gesundheitlichen Störung sind. Können Krankheiten oder der Einfluss von Medikamenten und einer mangelhaften Ernährung ausgeschlossen werden, gibt es zahlreiche Haushaltsmittel, die Ihren Füßen wieder ordentlich einheizen. Auch spezielle Gadgets werden mittlerweile in großer Anzahl angeboten und können Ihnen helfen, Ihre Füße wieder aufzutauen.

