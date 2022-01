Basiswissen zu Green Sex

Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle in unserem Alltag. Wir können für unsere Umwelt beispielsweise regional und umweltfreundlich einkaufen, auf unseren Wasserverbrauch achten, nachhaltige Kleidung tragen und Fahrrad statt Auto fahren - aber auch unser Sexleben kann nachhaltiger gestaltet werden.

Green Sex: Das musst du dazu wissen

Nachhaltigkeit wird in allen Lebensbereichen immer wichtiger. Ein ökologisches Bewusstsein ist Grundlage dafür, dass unsere Umwelt weiter bestehen kann. Folglich erreicht dieser Aspekt auch das Liebesleben und ersetzt hier die konventionellen Produkte durch nachhaltigere Optionen.

Austauschprodukte gibt es mittlerweile für jegliche Kategorien deines Sexlebens: Sowohl Gleitgele als auch Sextoys oder Verhütungsmittel gibt es im Handel oder online in verschiedenen Ausführungen.

Der Nachhaltigkeitsaspekt wird beim Green Sex also auch für das Intime relevant: durch fair gehandelte und umweltschonende Produkte kann das Liebesleben optimiert werden. Derzeit ist Green Sex eher noch unbekannt, jedoch wird die Thematik für ein immer größeres Publikum interessant: Es gibt beispielsweise in Berlin schon einen Shop namens "Other Nature*", bei dem es darum geht, nur gesundheitlich unbedenkliche, umweltfreundliche und vegane Sexspielzeuge anzubieten.

Produkte für das nachhaltige Liebesleben

Viele Sexspielzeuge enthalten poly­zyklische aromatische Kohlen­wasser­stoffe (PAK), Phenol, Nickel oder andere gefährliche Schadstoffe, auf die du im Intimbereich sicher eher verzichten möchtest. Verschiedene Hersteller bieten deshalb Produkte an, die dir die Möglichkeit geben, deine Vorlieben frei auszuleben. Das Material der ökologischeren Varianten* ist dabei beispielsweise Silikon, Edelstahl oder auch versiegeltes Holz: Die Hauptsache ist, dass es leicht zu reinigen ist, sich auf der Oberfläche keine Bakterien ansammeln können und sie nicht porös sind. Verzichtest du auf tierische Produkte, findest du im Handel mittlerweile auch zahlreiche vegane Alternativen.

Nachhaltige Alternativen können dein Sexleben nachhaltiger gestalten. CC0 / Pixabay / KlausHausmann

Wichtig ist, dass du beispielsweise beim Kauf von Gleitgelen auf biologische Inhaltsstoffe und ein Fair-Trade-Siegel achtest. Nur so kannst du sicher sein, ein nachhaltiges Produkt* für dein Liebesspiel zu erhalten. Optional kannst du aus einem frischen Aloe-Vera-Blatt auch einfach den Saft auspressen und schon hast du ein eigenes "Gleitgel" hergestellt. Vermutet wird, dass der Saft der Aloe-Vera gegen einen trockenen weiblichen Intimbereich helfen soll. Auch bei der Wahl von Kondomen ist Vorsicht geboten: in den konventionellen Produkten könnten beispielsweise allergieauslösende Latexproteine und karzinogene Nitrosamine enthalten sein. Dies wurde auch bei einem Öko-Test aus dem Jahr 2010 festgestellt. Mögliche Alternativen kannst du jedoch schnell finden: Viele Kondome sind mittlerweile Fair-Trade, bestehen aus Naturkautschuklatex und sind frei von Aromen oder Farbstoffen. Auch online findest du viele Anbieter, die nachhaltige, faire und vegane Kondome* produzieren.

Verhütest du mit der Pille, gibt es auch hier Bedenken im Hinblick auf Nachhaltigkeit: Die in der Pille enthaltenen Hormone werden von deinem Körper nicht vollständig verarbeitet und werden folglich mit dem Urin ausgeschieden. Durch die Kanalisation gelangt das Hormon Östrogen in unser Trinkwasser. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können "grüne" Verhütungsmittel helfen: Du könntest beispielsweise sicher und hormonfrei mit einer Kupferspirale verhüten. Ein anderes Verfahren, das ohne Hormone funktioniert, ist die symptothermalen Methode. Bei dieser musst du sowohl die Basaltemperatur am Morgen als auch die Konsistenz deines Zervixschleims untersuchen, um möglichst sicher den Eisprung feststellen zu können. Grundsätzlich gilt, dass du nur an den Tagen vor und nach dem Eisprung fruchtbar bist; entsprechend solltest du in diesen Tagen auf Geschlechtsverkehr verzichten.

Weitere Produkte für Green Sex: Massageöl und Dessous

Ein weiteres Produkt, das Teil deines Liebesspieles sein könnte, ist Massageöl. Wichtig ist beim Green Sex auch bei diesem, dass es möglichst nachhaltig und fair ist. Achte beim Kauf darauf, dass die Produkte eine Bio-Qualität besitzen und fair produziert wurden.

Willst du ein Massageöl selbst herstellen, eignet sich als Basis für ein Massageöl beispielsweise ein eher naturbelassenes Öl wie Kokosöl*, Olivenöl, Sesamöl, Jojobaöl* oder Mandelöl. Dieses kombinierst du pro 100 Milliliter mit 10 bis 20 Tropfen eines ätherischen Öls deiner Wahl; du kannst mehrere ätherische Öle auch kombinieren. Beispielsweise eignet sich für ein Massageöl ein Melissenöl, Lavendelöl*, Eukalyptusöl, Zitronenöl oder Rosmarinöl sehr gut. Das selbstgemachte Öl kann das Liebesspiel besonders sinnlich und entspannt machen.

Möchtest du den Green-Sex-Lifestyle perfektionieren, sollte auch ein Blick auf die Dessous geworfen werden: Oftmals ist unsere Unterwäsche mit Chemikalienresten belastet. Da wir den ganzen Tag in Kontakt mit dem Stoff sind, ist es hier wichtig, hautschonendes Material zu wählen. Für die Wahl einer "grünen" Unterwäsche gibt es jedoch zahlreiche Shops, die Unterwäsche von verspielt bis sexy anbietet, die fair und vegan produziert wurde.

Der Reiz von Green Sex

Studien zeigen, dass Sexspielzeuge bei Frauen und Männern zunehmend beliebter werden. Dies führt auch dazu, dass die Anbieter solcher Produkte ihr Spektrum erweitert haben: Beinahe alle typischen Spielzeuge oder Verhütungsmittel lassen sich mittlerweile durch nachhaltigere Alternativen ersetzen. Im ersten Augenblick könnte man vielleicht vermuten, der Reiz gehe durch die unkonventionellen Produkte verloren. Die nachhaltigen Produkte stehen den "normalen" jedoch in der Wirkung in keinem Punkt nach: der Spaßfaktor bleibt erhalten.

Green Sex kann genauso reizvoll sein wie konventioneller Sex. CC0 / Pixabay / Viki_B

Dass Green Sex "unsexy" sei, ist also keineswegs der Fall: Dein Liebesleben kann genauso vielseitig gestaltet werden. Zudem kann einem die Lust auf die Sexspielzeuge auch schnell vergehen, wenn man sich die Stoffe in den Produkten genauer ansieht: Laut Stiftung Warentest hatten gerade einmal 3 von 18 untersuchten Produkten verschiedener Preiskategorien keine Schadstoffe enthalten. Schadstoffe sollten in unserem Intimbereich jedoch nichts zu suchen haben: ein weiterer Grund dafür, auf Green Sex Produkte auszuweichen und das Liebesleben bewusster und somit sorgenfreier zu gestalten.

Der Reiz ist beispielsweise bei nachhaltigen Gleitgel-Alternativen nicht geringer: für den üblichen Extra-Spaß im Liebesspiel sorgen bei diesen Produkten beispielsweise Kakaobutter oder Aloe-Vera. Abschließend gibt es also nichts, worauf du bei Green Sex verzichten musst: Und gleichzeitig leistest du einen guten Beitrag zum Erhalt der Umwelt.