Hierzulande gibt es eine Vielzahl an Krankheiten, unter denen früher oder später jeder einmal leiden wird oder zumindest jemanden kennt, der daran erkrankt ist. Unter anderem zählen zu diesen typischen Volkskranheiten Bluthochdruck, Diabetes, rheumatische Erkrankungen, Übergewicht und Adipositas und weitere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Doch vielen dieser Krankheiten kann vorgebeugt werden, beispielsweise über die Ernährung. So gibt es eine breite Auswahl an Gewürzen, die als wahre Wunder-Waffen bei der Bekämpfung dieser Volkskrankheiten eingesetzt werden können. Wir stellen dir die typischen Volksleiden vor und verraten dir, welches Gewürz dir Linderung verschaffen kann.

#1 Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Zimt wirkt vorbeugend und senkt das Cholesterin

Herz-Kreislauf-Erkrankung sind laut Robert-Koch-Institut (RKI) die häufigste Todesursache in Deutschland - sie machen ganze 40 Prozent der Sterbefälle hierzulande aus. Das macht den Überbegriff Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur Volkskrankheit schlechthin. Zu den typischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen unter anderem der Herzinfarkt, der Schlaganfall sowie die koronare Herzkrankheit. All diese Erkrankungen sind in den meisten Fällen die Folgen von Diabetes mellitus, Adipositas, Bluthochdruck, Fettwechselstörungen oder auch von Rauchen, wenig Bewegung und einem schlechten Ernährungs-Stil. Erblich bedingt können sie ebenfalls sein.

Zimt erwies sich in einer Studie der Victor Babes University of Medicine and Pharmacy als echtes Wunder-Gewürz, das das Herz schützt und somit den gängigen Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugt. Unter anderem ist Zimt imstande, die Triglyceride im Blut zu reduzieren, die für ein erhöhtes Risiko, an einer koronaren Herzkrankheit zu erkranken, verantwortlich sind. Des Weiteren zeigt sich Zimt erfolgreich darin, den Cholesterin-Wert im Blut zu senken. Ein erhöhter Cholesterin-Wert kann als ursächlich für einen Herzinfarkt angesehen werden.

Ein erhöhter Blutfettwert kann ebenfalls zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Hier erwies sich eine Mischung aus Gewürzen und Kräutern in einer Studie der Pennsylvania State University als echte Wunderwaffe. Die Mischung enthielt Zimt, Kurkuma, Oregano, Rosmarin, schwarzen Pfeffer, Gewürznelken, Paprika und Knoblauchpulver. Es zeigt sich, dass die Probanden, die die Mischung zu sich nahmen, einen um 30 Prozent geringeren Blutfettwert hatten, als die Probanden der Vergleichsgruppe, die die Mischung nicht konsumierten. Zugleich wurde auch die Insulinproduktion um 20 Prozent vermindert.

#2 Bluthochdruck: Eine Kräuter-Gewürzmischung senkt den Blutdruck nachweislich

Der Bluthochdruck, auch als Hypertonie bezeichnet, ist ursächlich für weltweit 13 Prozent der Todesfälle im Jahr. Er ist der Auslöser für viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So geht die Hälfte aller Schlaganfälle auf einen zu hohen Blutdruck zurück, worauf die Limbach-Gruppe verweist. Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sorgt Bluthochdruck in Deutschland nach Übergewicht und einer ungesunden Ernährung für die meisten Krankheitsfälle. Das RKI weist darauf hin, dass Bluthochdruck auch für weitere Herz-Kreislauf-Erkrankungen ursächlich ist, sowie zu einer Niereninsuffizienz führen kann. Als Risikofaktoren für eine Hypertonie gelten mangelnde körperliche Aktivität, ungesunde Ernährung, Übergewicht, erhöhter Alkoholkonsum, sowie Stress. Dem RKI zufolge handelt es sich bei diesen Faktoren allerdings um veränderbare Umstände, weshalb präventiv dagegen vorgegangen werden kann.

Angefangen bei der Ernährung, gibt es einige Gewürze, die dir helfen können, deinen Blutdruck zu senken. Forschende der Texas Tech University führten eine Studie durch, die zu dem Schluss kommt, dass sich innerhalb von vier Wochen der Blutdruck und auch die Blutfettwerte senken lassen, wenn eine bestimmte Gewürz- und Kräuter-Mischung zu sich genommen wird. Die 71 Proband*innen im Alter zwischen 35 und 71 Jahren ernährten sich weiterhin, wie sie es auch sonst taten, doch zusätzlich nahmen sie eine Mischung aus diversen Gewürzen und Kräutern zu sich. Diese bestand unter anderem aus Piment, schwarzem Pfeffer, Kardamom, Chilipulver, Zimt, Kreuzkümmel, Koriandersamen, Oregano, Basilikum, Petersilie, Rosmarin und Salbei. Auch Ingwer, Zwiebelpulver und noch weitere Gewürze und Kräuter waren enthalten. Diese Mischung nahmen die Proband*innen dann täglich über einen Zeitraum von vier Wochen zu sich. Nach einer zweiwöchigen Pause erfolgte erneut eine vierwöchige Einnahme einer gesteigerten Dosis der Mischung. Nach einer erneuten zweiwöchigen Pause wurde abermals vier Wochen lang eine gesteigerte Dosis konsumiert.

Die Forschenden kamen schließlich zu dem Ergebnis, dass sich der Bluthochdruck der Proband*innen nach der vierwöchigen Einnahme-Phase der höchsten Dosis deutlich gesenkt hatte. Hiervon waren sowohl der systolische als auch der diastolische Blutdruck betroffen. Und das gibt Grund zur Hoffnung für alle, die an erhöhtem Blutdruck leiden: Denn wenn alleine der zusätzliche Konsum einer Gewürz-Kräuter-Mischung ausreicht, um den Blutdruck zu senken, lassen sich höchstwahrscheinlich noch weit größere Verbesserungen erreichen, wenn auch an anderen Stellen die Ernährung leicht umgestellt wird.

#3 Diabetes: Kurkuma kann den Langzeitblutzuckerwert senken

Auch Diabetes zählt zu den häufigsten Erkrankungen hierzulande. Das RKI weist darauf hin, dass zwischen Typ-1-Diabetes und Typ-2-Diabetes unterschieden wird. Der Typ-1-Diabetes tritt vornehmlich bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf und ist eine Autoimmunerkrankung. Bei dieser werden die Zellen, die in der Bauchspeicheldrüse das Hormon Insulin produzieren, zerstört. Der Typ-2-Diabetes wird auch als "Alters-Diabetes" bezeichnet und tritt in erster Linie nach dem 40. Lebensjahr auf, kann aber auch schon in jungen Jahren auftreten. In Deutschland leiden 4,6 Millionen Menschen zwischen 18 und 79 an Diabetes, zudem geht das RKI von weiteren 1,3 Millionen Erwachsenen aus, bei denen die Zuckerkrankheit noch unentdeckt ist. Dabei entsprechen ganze 90 Prozent dem Typ-2-Diabetes. Bleibt der Diabetes unbehandelt, kann es zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenfunktionsstörungen, Erblindung oder der Amputation eines Beines kommen.

Gerade für Menschen, die unter Typ-2-Diabetes oder dem sogenannten Prä-Diabetes leiden - eine Vorstufe der eigentlichen Zuckerkrankheit - kann Kurkuma helfen. Das aus Asien stammende Gewürz, welches von der Gelbwurz abstammt und gerne in Currys verwendet wird, ist laut einer thailändischen Meta-Studie imstande, den Langzeitblutzuckerwert zu senken. Die zuständigen Wissenschaftler*innen gehen davon aus, dass Betroffene bis zu 1,8 g Kurkuminoid-Extrakt* über einen Zeitraum von neun Monaten einnehmen sollten, damit sich ein Effekt auf den Blutzuckerwert einstellt.

#4 Rheumatische Erkrankungen: Curry, Ingwer und Kümmel helfen bei Arthritis, Rheuma & Co.

Die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie e.V. weist darauf hin, dass rund ein Viertel aller Deutschen unter rheumatischen Erkrankungen leidet. Darunter fallen sowohl Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates wie auch chronische Rückenschmerzen, Arthrose, entzündlich-rheumatische Erkrankungen (z.B. Arthritis), Osteoporose und weitere. Es wird geschätzt, dass Frauen mit einer Wahrscheinlichkeit von acht Prozent und Männer mit einer Wahrscheinlichkeit von fünf Prozent einmal in ihrem Leben an einer solchen Erkrankung leiden werden. Unter Arthrose leiden Menschen im hohen Alter laut Zahlen des RKI besonders häufig: Die Hälfte der Frauen und rund 35 Prozent der Männer zwischen 70 und 79 Jahren leiden darunter. Grundsätzlich gilt: Je älter man ist, umso wahrscheinlicher ist es, an Erkrankungen der Gelenke oder des Skeletts zu leiden.

Neben einer grundsätzlich ausgewogenen Ernährung, empfiehlt die Deutsche Rheuma-Liga, zu Gewürzen wie Curry, Ingwer, Knoblauch und Kümmel zu greifen, um die Symptome zu lindern. Diese Gewürze wirken antioxidativ und sorgen dafür, dass Entzündungsstoffe aus der Arachidonsäure vermindert gebildet werden. Diese Säure befindet sich in tierischen Produkten und befördert Entzündungen in den Gelenken.

#5 Adipositas und Übergewicht: Kreuzkümmel als Wunderwaffe beim Abnehmen

Auch Übergewicht und Adipositas zählen zu den Volksleiden Nummer 1 in Deutschland und anderen Teilen der Welt. Laut RKI sind über die Hälfte der Frauen (53 Prozent) und zwei Drittel der Männer (67 Prozent) in Deutschland übergewichtig. Adipös, also stark übergewichtig, sind ein Viertel der erwachsenen Deutschen (Männer: 23 Prozent, Frauen: 24 Prozent). Starkes Übergewicht ist ursächlich für eine Vielzahl an Folge-Erkrankungen, beispielsweise für Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, koronare Herzerkrankungen, Arthrose, Fettleber, Schlaf-Apnoe, Unfruchtbarkeit, Krebserkrankungen und viele weitere. Darauf verweist die Deutsche Adipositas Gesellschaft e.V. auf ihrer Website.

Möchte man an Gewicht verlieren, empfiehlt sich deshalb ein gesunder Ernährungs-Stil, sowie regelmäßige, moderate Bewegung. Ratsam ist es außerdem, bestimmte Gewürze in den Ernährungs-Plan mit aufzunehmen, die nachweislich beim Abnehmen unterstützen können. Hierbei handelt es sich beispielsweise um das Wunder-Gewürz Kurkuma, sowie um Zimt, schwarzen Pfeffer, Cayenne-Pfeffer, Kreuzkümmel, Gewürznelken, Chilli, Koriander und Kardamom. Experten empfehlen unter anderem Kreuzkümmel wegen den darin enthalten Phytosterinen, die imstande sind, sich positiv auf die Blutfettwerte und den Cholesterin-Spiegel auszuwirken.

Eine Studie beweist, dass Kreuzkümmel sich außerdem positiv auf den Gewichtsverlust bei einer Diät auswirkt. So sorgte die regelmäßige Einnahme von nur drei Gramm Kreuzkümmel pro Tag dafür, das Gewicht und die Fettmasse zu reduzieren. Der Body-Mass-Index konnte so ebenfalls gesenkt werden. Eine weitere Studie präsentiert ebenfalls atemberaubende Ergebnisse: Die Proband*innen, die täglich eine Kapsel mit Kreuzkümmel-Pulver zu sich nahmen, verloren über den Studien-Zeitraum von acht Wochen in etwa genauso viel Gewicht, wie die Veruchsgruppe, die eine spezielle Fett-Blocker-Kapsel schluckte. Zudem zeigte sich, dass sich Kreuzkümmel positiv auf den Insulin-Stoffwechsel auswirkte.

Fazit: Diese Haushaltgewürze helfen gegen die typischen Volkkrankheiten

Wer unter einer der typischen Volkskrankheiten, etwa Typ-2-Diabetes, Adipositas, Bluthochdruck oder Arthritis leidet, kann sich laut diverser Studien mithilfe bestimmer Gewürze Linderung verschaffen. So schützt Zimt das Herz, Kreuzkümmel lässt die Pfunde schmelzen und Kurkuma soll sich positiv auf den Blutzuckerspiegel auswirken.

Dabei gilt es zu beachten, dass der Konsum dieser Gewürze in keinem Fall eine Garantie ist, dass deine Beschwerden gelindert werden. Wende dich im Zweifelsfall immer an deinen Hausarzt. Grundsätzlich empfiehlt sich ein gesunder Lebensstil.

