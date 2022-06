Ersatz für Ei als Bindemittel

Welche Alternative eignet sich für welches Rezept?

eignet sich Diese Mengen ersetzen 1 Ei

ersetzen 1 Ei Ersatzmittel für die richtige Farbe und den Geschmack

Immer mehr Menschen verzichten beim Essen auf tierische Produkte. In Deutschland lag die Zahl der Veganer*innen im Jahr 2020 bei 1,41 Millionen. Das hat unterschiedliche Hintergründe. Bei manchen spielen ethische Fragestellungen eine Rolle, bei anderen ökologische und wieder anderen geht es um ihre Gesundheit. Fest steht allerdings, dass Veganer*innen längst nicht mehr nur verzichten müssen. Mittlerweile existieren auf dem Markt eine Vielzahl von Ersatzprodukten und auch die üblichen Zutaten lassen sich kreativ verarbeiten - so auch beim Kochen und Backen ohne Ei.

Dafür verwendest du die Ei-Alternativen

Ei dient eigentlich als Bindemittel. Ohne Ei fällt der Kuchen leichter zusammen und der Auflauf hält nicht mehr auf der Gabel. Die gleiche Funktion erfüllen aber auch andere Lebensmittel. Welche der vielzähligen Alternativen die beste für dein Vorhaben ist, hängt vom eigentlichen Geschmack des Gerichts oder des Gebäcks ab.

Zum Backen eignen sich besonders Haferflocken, Stärke, veganes Ei-Ersatzpulver oder veganer Joghurt. Hierbei wird auch der eigentliche Geschmack deines Kuchens nicht verfälscht. Für nussige Kuchen oder Kekse sind Leinsamen empfehlenswert. Chiasamen bieten sich vor allem für Schokogebäcke an, in hellen Teigen machen sie optisch nicht viel her. Zudem sind Apfelmus und Banane beliebte Ersatzmittel zum Backen. Verwende diese allerdings nur, wenn ihr Geschmack auch zum Gebäck passt. Apfelmus bietet sich für Apfelpfannkuchen an, Bananen beispielsweise für einen Maulwurfskuchen.

Leinsamen, Haferflocken oder veganes Ei-Ersatzpulver sind aber auch für herzhafte Gerichte eine gute Wahl. Besonders aus Haferflocken lassen sich leckere Burger-Patties zaubern. Wie wär es ansonsten mit knusprigen Tofu-Frikadellen, einem Rühr"ei" oder einer Tofu-Bolognese? Mit Seidentofu und Tofu lassen hervorragend herzhafte Rezepte kochen. Wer ein Gericht mit Tomaten kocht, kann zum Binden Tomatenmark benutzen. Auch für Gemüseaufläufe oder Pfannengerichte eignet sich Tomatenmark gut.

Diese Mengen ersetzen ein Ei

Bindemittel (Mengenangaben pro 1 Ei):

Apfelmus: 1/4 Becher

Banane: süß, 1/2 Banane, starker Eigengeschmack

Chiasamen: 1 EL mit 3-4 EL Wasser vermischen und 15 Minuten ziehen lassen

Haferflocken (zart): herzhaft oder süß, 3-4 EL, Viertelstunde ziehen

Kichererbsenmehl: 3 EL und 3 EL Wasser

Leinsamen (geschrotet): für nussige Speisen, 1-2,5 EL verrührt mit 3 EL Wasser, ziehen lassen

Stärke (Kartoffel oder Mais): bindet nur erhitzt

Tofu und Seidentofu: eher herzhaft, 50 Gramm

Tomatenmark: herzhaft, 1-2 EL

Veganes Ei-Ersatzpulver: 1 TL verrührt mit 2 EL Wasser

Veganer Joghurt: 1/4 Becher

Für das drumherum:

Ersatz für Eischnee : Aquafaba, 3 EL vom Kochwasser von Kichererbsen für 10 Minuten aufschäumen

: Aquafaba, 3 EL vom Kochwasser von Kichererbsen für 10 Minuten aufschäumen Geschmack: Kala Namak, das vulkanisches Salz sorgt für Ei-Geschmack

Kala Namak, das vulkanisches Salz sorgt für Ei-Geschmack Farbe: Kurkuma sorgt für gelbe Farbe

Lesetipp: 10 tierische Produkte, die du ganz leicht durch Alternativen ersetzen kannst