Forschende aus den USA untersuchen Möglichkeiten zur Vorbeugung von altersbedingtem Sehverlust

Getrocknete Goji-Beeren sollen der Schlüssel dazu sein

Studienergebnissen zufolge enthalten die Beeren die Pigmente, die zu einer Vorbeugung der Krankheit nötig sind

Schon eine Handvoll Goji-Beeren mehrmals wöchentlich kann vor altersbedingten Sehverlust schützen. Das behauptet zumindest eine aktuelle Studie der University of California. Das Forscherteam hat herausgefunden, dass es die optische Dichte des Makulapigments erhöht, welches ein wichtiger Faktor bei der Entstehung von altersbedingtem Makuladegeneration (AMD) ist.

170 Millionen Menschen weltweit verlieren die Fähigkeit, Gesichter zu erkennen

„AMD beeinträchtigt das zentrale Sehfeld und kann die Fähigkeit beeinträchtigen, Gesichter zu lesen oder zu erkennen”, erklärt Studienautor Glenn Yiu in einer Pressemitteilung. Mehr als 170 Millionen Menschen weltweit sind davon betroffen. Damit begründet das Forscherteam die Relevanz ihrer Studie.

Die Forschenden untersuchten in ihrer Studie den Zusammenhang vom Verzehr von 28 Gramm Goji-Beeren, welcher an fünf Tagen der Woche durch Teilnehmende im Alter von 45 bis 65 Jahren erfolgte, und die Dichte der schützenden Pigmente in ihren Augen. Bei einem Erfolg der Studie müsse die Dichte ansteigen. Die Versuchsreihe dauerte 90 Tage an.

Nach Ablauf der 90 Tage machten die Forschenden positive Entdeckungen. Bei 13 gesunden Teilnehmenden stieg die Dichte der schützenden Pigmente in ihren Augen an. Bei 14 Teilnehmenden, welche im gleichen Zeitraum ein handelsübliches Nahrungsergänzungsmittel für die Gesundheit der Augen einnahmen, war dagegen keine solche Zunahme zu beobachten.

Lutein und Zeaxanthin aus den Beeren fungieren als Sonnenschutzmittel für die Augen

Das Team berichtete, dass eine Zunahme der Pigmente Lutein und Zeaxanthin infolge des Verzehrs der Goji-Beeren erfolgte, weil die Pigmente darin in hoher Konzentration erhalten sind und für die positiven Auswirkungen verantwortlich waren. Besagte Pigmente filtern schädliches blaues Licht und bieten einen antioxidativen Schutz. Dies trage dazu bei, die Augen während der Alterung vor AMD zu schützen.

"Lutein und Zeaxanthin sind wie Sonnenschutzmittel für die Augen", erläutert Studienautorin Xiang Li. "Je höher der Gehalt an Lutein und Zeaxanthin in der Netzhaut ist, desto besser ist der Schutz. Unsere Studie ergab, dass diese optischen Pigmente selbst bei gesunden Augen durch eine kleine tägliche Portion Goji-Beeren erhöht werden können."

Die Auslöser der Krankheit sind leider nicht immer eindeutig, weil viele Faktoren an der Entstehung von AMD beteiligt sind. Deshalb möchte das Forscherteam weitere Studien auf diesem Gebiet anstellen, um der Vorbeugung und Heilung von AMD näherzukommen. "Unsere Studie zeigt, dass Goji-Beeren, die eine natürliche Nahrungsquelle sind, die Makulapigmente gesunder Teilnehmer über die Einnahme hoch dosierter Nahrungsergänzungsmittel hinaus verbessern können. Der nächste Schritt unserer Forschung wird sein, Goji-Beeren bei Patienten mit AMD im Frühstadium zu untersuchen", sagt die Studienautorin.