Datteln sind besonders bei Fitness-Fans bliebt und anerkannt als reiche Energiespender, die zusätzlich durch ihren feinen Süß-Geschmack auch als kleine Snacks eine gute Figur abgeben. Das ist aber nicht erst seit kurzem der Fall. Anerkennung findet die Frucht schon seit über 4000 Jahren.

Die Ursprünge der Dattelpalme, als Lieferant der Früchte, liegt am Persischen Golf. Heute wird sie von Nordafrika bis Afghanistan kultiviert und nur die besten Datteln gelangen in den Export.

Darum sind Datteln so gesund

Ein Aspekt des Superfoods sollte aber zuerst beachtet werden: Datteln besitzen einen hohen Zucker- und Kaloriengehalt. Besonders bei getrockneten Datteln ist der Zuckeranteil höher. Deswegen ist ein gemäßigter Verzehr pro Tag angeraten. Allerdings überwiegen unter dieser Rücksichtnahme die Stärken der Frucht: sie liefert nämlich auch viele wichtige Körpernährstoffe, wie etwa Vitamin B und C, Eisen und eine große Menge an Kalium, was gut für das Herz und den Blutdruck ist. Besondere Aufmerksamkeit bekommt die Dattel im Moment aber durch eine andere positive Eigenschaft, und zwar als kleiner Geheimtipp für einen besseren Schlaf.

In einem Beitrag weist Gala.de auf eine Statista Umfrage aus dem Jahr 2021 hin, laut der viele Deutsche mit Einschlaf- und Durchschlafproblemen zu kämpfen haben. Durch die Umfrage zeigte sich, dass knapp 44 Prozent der Deutschen zu kurz schlafen und fast ein Viertel der Teilnehmer*innen an Schlafstörungen leiden, von denen 91 Prozent sogar angaben, dass ihre Lebensqualität dadurch eingeschränkt sei.

Bekannte Folgen daraus können sein: Konzentrations- und Leistungsprobleme, ein höheres Diabetes- und Herzinfarkt-Risiko und Stress. Ein guter Schlaf ist für die eigene Gesundheit also besonders wichtig und er kann durch bestimmte Faktoren positiv beeinflusst werden. Eine große Rolle spielt dabei die Ernährung, im Besonderen was vor dem Schlafengehen gegessen wird.

Datteln vor dem Schlafengehen verzehren? - Darum ist es eine gute Idee

Hier kommt jetzt die bereits angekündigte weitere Eigenschaft der Dattel ins Spiel. Neben zahlreichen Vitaminen enthalten die Früchte der Dattelpalme außerdem die Aminosäure Tryptophan. Dieses wird im Körper in das Hormon Serotonin umgewandelt, welches wiederum dafür zuständig ist, das Müdigkeitsempfinden des Körpers zu unterstützen und aufrechtzuerhalten. Einen kleinen Stimmungspush soll es im Gehirn auch auslösen. Zudem produzieren Datteln Melatonin, das einen gesunden Schlaf-Wach-Rhythmus fördert. Wo hingegen die in einer Dattel vorkommenden Vitamine A und B1 bei einem regelmäßigen Verzehr sogar helfen, den Blutdruck zu senken - was sich zusätzlich positiv auf den Schlaf auswirkt.

Am Ende kann ein Fazit über die Frucht gezogen werden: Datteln sind ein natürliches Mittel, das unseren Körper auf vielfältige Weise zugutekommt. Berechtigterweise wird die Bezeichnung Superfood verwendet.

