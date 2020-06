Stilles Wasser im Test: Klatsche für Volvic und Evian

Stilles Wasser im "Öko-Test": Mit etwas Verspätung ist in Deutschland das sommerliche Wetter angekommen. Die Temperaturen steigen und Wetterexperten prognostizieren für das Wochenende 40 Grad. Gerade bei Hitze ist es enorm wichtig, ausreichend zu trinken. Am besten Wasser. Wer bei Mineralwasser am liebsten zur stillen Variante greift, sollte besser genauer hinschauen. Ein aktueller Bericht der Zeitschrift "Öko-Test" offenbart, dass einige Produkte nicht zu empfehlen sind. Ausgerechnet zwei der beliebtesten Marken fallen gnadenlos durch. Auch im Test der beliebtesten Medium Mineralwasser waren einige Produkte verunreinigt.

Doch zunächst die gute Nachricht: Unter den 100 getesteten stillen Mineralwässern schnitten 63 Prozent mit "sehr gut" oder "gut" ab. Dementsprechend ist die Auswahl an unbelasteten Produkten groß. Zu den Gewinnern des Tests zählen unter anderem das "Black Forest Still", das stille Wasser "BioKristall Still" von Neumarkter Lammsbräu sowie das günstige "Mineau Naturelle". Weitere Testsieger finden Sie in einer Auswahl am Ende des Artikels.

Insgesamt bewerteten die Prüfer 41 Produkte als "sehr gut"

22 der stillen Mineralwässer schnitten "gut" ab

32 Wässer schafften ein "befriedigend" oder "ausreichend" und landeten im Mittelfeld

Drei Produkte fielen mit "mangelhaft" und zwei mit "ungenügend" durch den Test

Zahlreiche bedenkliche Inhaltsstoffe in stillen Mineralwässern gefunden

Mineralwasser muss laut Gesetz aus unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen stammen und von "ursprünglicher Reinheit" sein. Aus diesem Grund erwarten Verbraucher auch eine hohe Qualität. Hinzu kommt, dass viele Hersteller von stillen Mineralwässern damit werben, dass ihr Produkt auch zur Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet ist. Doch in einigen Mineralwässern stecken viele bedenkliche Inhaltsstoffe. Wegen folgenden Stoffen fielen fünf stille Wässer durch:

Abbauprodukte von Pestiziden

Süßstoffe

Nitrat

Vanadium

Uran

Bor

Alle der 100 getesteten stillen Mineralwasser waren frei von Keimen. Stille Wässer sind übrigens laut "Öko-Test" anfälliger für Keime als Mineralwässer mit Kohlensäure. In 19 Produkten fand das Labor jedoch Abbauprodukte von Pestiziden. Zudem wurde dreimal Süßstoff nachgewiesen. Das stellt zwar kein Gesundheitsrisiko dar, bewirkt aber, dass die betroffenen Mineralwässer nicht mehr "ursprünglich rein" sind, wie "Öko-Test" berichtet.

"Evian" und "Volvic" fallen mit Note "6"/"ungenügend" durch

Viel ärgerlicher ist jedoch die Belastung von Trinkwasser mit Uran. Das international bekannte stille Wasser "Evian" von Danone Waters überschritt den Grenzwert für Uran. Das chemische Element kann Nieren und Lungen schädigen und sich im menschlichen Körper anreichern. Danone Waters wirbt damit, dass "Evian" zur Zubereitung von Babynahrung geeignet sei. "Akut gefährlich ist der festgestellte Wert für Säuglinge nicht. Wir raten aber davon ab, das Wasser auf Dauer zur Zubereitung von Säuglingsnahrung zu verwenden", heißt es im Bericht von "Öko-Test".