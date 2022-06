Granatäpfel : Gesund für Herz und Kreislauf

Granatäpfel sind gesund für Herz und Kreislauf-System, das ist schon seit längerem bekannt. Die Frucht ist reich an Antioxidantien, die die Zellen vor Umweltgiften wie Umweltverschmutzung und Zigarettenrauch schützen. Eine aktuelle Studie hat jetzt gezeigt, dass Granatäpfel noch mehr können: Die Antioxidantien seien dafür bekannt, dass sie vor oxidativem Stress schützen und DNA-Schäden entgegenwirken, die zu Krebs führen können.

Forschende zeigen: Granatäpfel können krebshemmend wirken

Ein Forschungsteam der University of Alabama at Birmingham (USA) hat bewiesen, dass der Genuss von Granatäpfeln eine gute Ergänzung zu einer gesunden,pflanzlichen Ernährung wie der mediterranen Diät sein können. Zudem habe eine Übersichtsarbeit indischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Hinweise darauf geliefert, dass die Inhaltsstoffe der Granatäpfel eine krebshemmende Wirkung zeigen. So gebe es zum Beispiel einige Studien, die auf eine Verlangsamung des Wachstums von Prostatakrebs hindeuten.

Israelische Forscher fanden heraus, dass die orientalische Frucht, die heute auch im Mittelmeerraum angebaut wird, den Blutdruck um bis zu 20 Prozent senken kann. Gleichzeitig kann ein regelmäßiger Granatapfel-Konsum den LDL-Spiegel des Blutes senken. Mit seinen Antioxidantien beugt er außerdem Entzündungen vor und du kannst dein Herzinfarktrisiko senken.

Das senke wiederum die Bildung von Plaque in den Arterien, welche als Arterienverkalkung (Arteriosklerose) bezeichnet werden und einen riesigen Risikofaktor für verschiedene Herz-Kreislauf-Erkrankungen darstellen.

Fazit: Granatäpfel sind ein Superfood für deine Gesundheit

Auch für den Darm, dein Immunsystem und für dein Gehirn sollen Granatäpfel eine echte Wunderwaffe sein. Du solltest die Frucht also in deinen Ernährungsplan integrieren. Ist dir das Schälen eines Granatapfels zu aufwendig? Kein Problem: Granatapfelsaft hat die gleiche positive Wirkung auf deine Gesundheit.

