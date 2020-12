Knoblauch-Gestank loswerden: Das hilft gegen den unangenehmen Geruch

#2 Kräuter sorgen für Frische im Mund

Ein weiterer sehr guter Tipp, um den Knoblauch-Mundgeruch loszuwerden, ist das Kauen von Kräuter. Hier empfehlen sich in erster Linie Kräuter wie Petersilie, Minze oder Salbei.

Der in den Pflanzen enthaltene Farbstoff Chlorophyll wirkt sich auf den Knoblauch-Geruch neutralisierend aus und Sie bekommen obendrein einen frischen Atem durch den Geschmack der Kräuter.

#3 Ingwer und Zitrone verhelfen zu frischem Atem

Auch das Kauen auf einem Stück Zitrone oder einem Stück Ingwer ist ein wahres Wundermittel, um den Knoblauch-Gestank im Mund zu neutralisieren.

Schneiden Sie sich eine Schreibe runter und kauen Sie das Stück sehr gründlich und lange. Spucken Sie den Ingwer oder die Zitrone im Anschluss am besten wieder aus.

#4 Kauen auf Kümmel und Kaffeebohnen vertreibt den Knoblauch-Geruch

Ebenso wie auf Ingwer und Zitronen, hilft auch das Kauen auf Kaffeebohnen oder Kümmel. Diese haben eine starken Eigengeschmack und eine neutralisierende Wirkung, wodurch Sie den nervigen Mundgeruch endlich loswerden.

Für das Immunsystem, das Herz und Co.: So gesund ist Knoblauch

Der wohl wertvollste Inhaltsstoff des Knoblauchs ist das Allicin, welches auch für den typischen Knobi-Geruch verantwortlich zeichnet. Dieses Sulfid entsteht, wenn die Knoblauchzehe zerkaut oder zerdrückt wird, so verbraucherzentrale.de. Einzuordnen ist es unter die sekundären Pflanzenstoffe, wobei es sich um Duft-, Farb- und Aromastoffe aus den Pflanzen handelt. Deren Nutzen für die Pflanze liegt darin, dass durch die sekundären Pflanzenstoffe schädliche Insekten abgewehrt oder nützliche angelockt werden.

Für den Gesundheitsfaktor von Pflanzen für uns Menschen spielen Sie neben Mineralstoffen und Vitaminen eine entscheidende Rolle. Seine Inhaltsstoffe haben zudem einen hohen gesundheitlichen Wert für Herz und Gefäße. Auch bei Infekten kann Knoblauch das natürliche Mittel der Wahl sein, da er antibakteriell wirkt und so beispielsweise Infektionen der Atemwege mildern kann. Ebenso gesundheitsfördern wirkt sich Knoblauch auch auf Darm und Leber aus: Im Darm wirkt sich das im Knoblauch enthaltene Allicin positiv auf die Darmflora aus und tötet schädliche Bakterien ab. Auch die Leber profitiert von der kleinen Knolle, denn die gesunden Inhaltsstoffe helfen bei der Entgiftung der Leber und halten Sie durch die wertvollen Spurenelemente gesund. Zu guter Letzt hilft Knoblauch auch unserem Immunsystem, auf Trab zu bleiben und uns vor Erkrankungen und Infektionen aller Art zu schützen.

Fazit: Knoblauch-Geruch lässt sich mit natürlichen Mitteln vertreiben

Was so gesund ist wie Knoblauch, sollte häufig gegessen werden! Gegen den unangenehmen Geruch an den Fingern und im Mund nach der Zubereitung bzw. nach dem Verzehr der kleinen Knobi-Zehen helfen allerlei natürlicher Hausmittel. Neben Zitronensaft, Ingwer, Zahnpasta und Salz haben sich auch Kümmel, Kaffee und Milch bei der Neutralisation des Knoblauch-Geruchs bewährt.

