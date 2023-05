Zu viel Kaffeepulver, zu starke Bohnen oder zu heißes Wasser beim Aufgießen - und schon schmeckt der Kaffee am Morgen unangenehm bitter.

Die meisten Menschen greifen dann zur Milch oder zur Zuckerdose und versuchen, den Muntermacher so wieder genießbar zu machen. Das muss aber gar nicht sein: Eine Prise Salz genügt.

Prise Salz im Kaffee: Was hat es damit auf sich?

Es klingt erstmal kurios, aber es funktioniert tatsächlich: Mit einer Prise Salz im Kaffee lösen sich die Bitterstoffe des Getränks und man kann sich den Zucker sparen. Das Natrium neutralisiert den bitteren Geschmack und verstärkt das Aroma. Das haben auch schon US-Chemiker wissenschaftlich belegt, wie sie im Fachmagazin "Nature" berichten.

Dass das Salz die Bitterstoffe auflöst, könnte unter anderem erklären, warum wir so oft zu salzigen Speisen greifen. Unangenehme Aromen werden durch das Natrium blockiert. Bitterstoffe werden dem Nahrungsmittel entzogen - es schmeckt leckerer.

Also keine Angst: Salzig schmeckt der Kaffee am Morgen durch die Prise nicht. Wichtig aber ist, es wirklich nur bei eben dieser einen Prise zu belassen.

So einfach geht's: Kaffee ohne Milch und Zucker

Der Kaffee mit Salz kann ganz schnell und einfach gemacht werden: Brühe wie gewohnt deinen Kaffee auf. Dann gibst du einfach eine Prise Salz ins Getränk und rührst gut um. Du kannst das Salz aber auch direkt ins Kaffeepulver mischen. Wichtig ist aber auch hier: nicht übertreiben. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät, dass man täglich nur maximal sechs Gramm Salz zu sich nehmen sollte. In vielen verarbeiteten Lebensmitteln ist aber bereits häufig viel Salz enthalten. Daher kommen die meisten Menschen sehr schnell auf diese Menge - oder darüber.

Salziger Kaffee gilt in manchen Ländern als Delikatesse

In manchen Ländern sind Getränke mit Salz durchaus normal. So wird beispielsweise in Vietnam Kaffee traditionell mit Kondensmilch und einer Prise Salz angeboten. Die Kombination soll an den Geschmack von Karamell erinnern. Im schwedischen Teil des Lapplands ist es sogar verbreitet, dass zum Kaffee ein Stück gesalzenes Fleisch oder Käse gereicht werden.

