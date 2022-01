Gesundheit: (Un-)Gesättigte Fettsäuren

Olivenöl: die gesunde Alternative

Der Verbrauch von Olivenöl steigt stetig an - für Expert*innen eine erfreuliche Entwicklung, gilt Olivenöl als gesünder als beispielsweise Butter. Was mit deinem Körper passiert, wenn du Butter durch Olivenöl ersetzt, erfährst du hier.

Butter oder Olivenöl: (Un-)Gesättigte Fettsäuren - so (un)gesund sind sie

Generell gilt: In kleinen Mengen, beispielsweise gelegentlich auf dem Brot oder wenn du etwas zum Kochen verwendest, kannst du Butter essen und genießen. Bis auf die sogenannte Palmitinsäure hat sie in der Regel keine direkten schädlichen Inhaltsstoffe. Allerdings fördert sie die Gesundheit auch nicht - im Gegensatz zu pflanzlichen Ölen. Insbesondere große Mengen an Butter solltest du vermeiden. Stiftung-Warentest hat Butter von Lidl, Rewe und Edeka unter die Lupe genommen. Eine beliebte Marke ging als Verlierer aus dem Test.

Außerdem ist es wichtig, dass du insgesamt auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achtest. Die verschiedenen Fettsäuren sollten ausgewogen sein.

Man unterscheidet zwischen gesättigten und (mehrfach) ungesättigten Fettsäuren. Butter enthält gesättigte Fettsäuren, Olivenöl viele ungesättigte Fettsäuren. Als besonders gesund gelten mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren, da sie sich positiv auf die Blutfettwerte auswirken und entzündungshemmend wirken. Omega-6-Fettsäuren fördern Entzündungen eher, sind allerdings beispielsweise für das Abwehrsystem notwendig. Speisefische bieten reichlich Omega-3-Mengen an; Omega-6-Fette findest du insbesondere in Fleisch und Innereien.

Olivenöl als gesunde Alternative

Olivenöl gilt generell als gesünder als Butter. Es soll vor Krebs schützen und das Sterberisiko reduzieren. Olivenöl kann positiv auf den Cholesterinwert wirken; so soll es weniger Herzinfarkte in mediterranen Gebieten geben, wo viel Olivenöl konsumiert wird.

Auch kann es vermutlich Alzheimer vorbeugen. Eine wichtige Rolle spielen neben dem Verzehr von Olivenöl insgesamt eine gesunde Ernährung und der Konsum von Obst und Gemüse sowie ein rundum gesunder Lebensstil, sodass du beispielsweise körperlich fit bist. Olivenöl kann dir beim Abnehmen helfen und soll einen positiven Effekt auf deine Haut haben. Olivenöl kann dir auch dabei helfen, ganz natürlich deine Arterien zu reinigen. Butter hingegen setzt sich eher in deinen Arterien fest, was schlimmsten Falls zu Herz-Erkrankungen führen kann.

Lesetipp: Wichtig ist, dass du das Olivenöl auch passend lagerst - Tipps findest du hier.