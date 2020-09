Gesundes Frühstück: Das raten Experten für den perfekten Start in den Tag

Eine Portion Obst oder Gemüse

Zu einem gesunden Frühstück gehört auf jeden Fall eine Portion Obst oder Gemüse. Die DGE rät zu mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Denn das senkt nachweislich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und hält fit. Die täglichen fünf Portionen Obst und Gemüse sollen sich aus drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst zusammensetzen.

Genauere Zahlen: Täglich sollten Sie rund 400 Gramm Gemüse und rund 250 Gramm Obst zu sich nehmen. Am besten isst man zu jeder Hauptmahlzeit, wie auch zwischendurch eine Obst/Gemüse-Ration - am leichtesten ist das einzuhalten, wenn man schon beim Frühstück damit anfängt.

Eine Portion Vollkornprodukte

Zusätzlich zum Gemüse bzw. Obst sollten Sie Vollkornprodukte zum Frühstück essen. Beispielsweise in Form von Müsli* oder einem Vollkornbrot oder -brötchen. Denn diese sättigen lange und geben dem Körper ordentlich Power. Der Verzehr von Vollkornprodukten wird vom DGE auch in seinen zehn Regeln für eine gesunde Ernährung aufgelistet.

Neben der langanhaltenden Energiezufuhr senkt der Verzehr von Vollkornprodukten außerdem das Risiko, an Diabetes Mellitus Typ 2 zu erkranken. Zudem sinkt die Wahrscheinlichkeit, an Dickdarmkrebs, Fettstoffwechselstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu leiden. Laut DGE sollten pro Tag ungefähr 30 Gramm Ballaststoffe konsumiert werden - und diese stecken reichlich in Vollkornprodukten.

Genügend Flüssigkeit

Zusätzlich sehr wichtig für ein gesundes Frühstück: genügend Flüssigkeitszufuhr - schließlich hat man die ganze Nacht über nichts getrunken. Die DGE empfiehlt Wasser oder ungesüßte Getränke, wie etwa Tee*. Schließlich fördert der Konsum von gesüßten Getränken Übergewicht und somit Diabetes Mellitus Typ 2.

Verzichten sollte man ebenso auf Alkohol - die Gesellschaft rät komplett davon ab. Zusätzlich zum Kaffee am Morgen sollten Sie auch genügend Wasser trinken, damit Sie Ihrem Körper wieder genügend Flüssigkeit zuführen.

DGE: Die zehn Regel für eine gesunde Ernährung

Die DGE listet zehn Regeln für eine gesunde Ernährung auf. Außerdem gibt die Gesellschaft auf ihrer Website auch Ratschläge, wie ein gesunder Speiseplan aussieht. Wir haben die zehn Ernährungs-Tipps für Sie:

Abwechslungsreiche Ernährung Fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag Vollkornprodukte konsumieren Milchprodukte täglich verzehren, Fisch zweimal die Woche, Fleisch nur selten (300-600 Gramm/Woche) Pflanzliche Fette* konsumieren Wenig Zucker und Salz konsumieren Vorwiegend Wasser trinken, keine gesüßten Getränke und Alkohol Lebensmittel schonend zubereiten Langsam essen und das Essen genießen Körpergewicht im Auge behalten und Sport treiben

Fazit: Obst und Gemüse, Vollkornprodukte und ausreichend Flüssigkeit

Zu einem gesunden Frühstück gehören drei Komponente: Eine Portion Obst oder Gemüse, Vollkornprodukte und genügend Flüssigkeit. So bietet sich etwa ein leckeres selbstgemachtes Müsli mit Obst an oder ein mit Gemüse dekoriertes Vollkornbrot. Zum Kaffee am Morgen sollten Sie aber zusätzlich noch Wasser oder ungesüßten Tee trinken, damit Sie die Wasser-Reserven Ihres Körpers wieder auffüllen.

