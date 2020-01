Gemeine Falle für Veganer und Vegetarier: So erkennt man tierische Inhaltsstoffe in Lebensmitteln

Wer sich gesund und vor allem tierfrei ernähren will, muss gut informiert sein. Oft genügt es aber nicht, sich die angegebenen Inhaltsstoffe auf den Produkten anzuschauen. Wer sichergehen will, dass er sich tatsächlich vegetarisch oder vegan ernährt, muss wissen, was sich hinter dem Buchstaben- und Zahlensalat in der Zutatenliste verbirgt.

Kristina Gerlitz, Trendscout und Kommunikationsexpertin vom Nürnberger Portal speisekarte.de erklärt, wo es zu bösen Überraschungen kommen kann und worauf man achten muss.

Schildläuse in Süßigkeiten

Wie kommt eigentlich die Farbe in Fruchtgummi, Marmelade oder Bonbons? Rote Farbe wird oft mit Hilfe von weiblichen Schildläusen erzeugt. Die werden - meist in Lateinamerika - eigens zur Verwendung als Farbmittel gezüchtet, gekocht, getrocknet und dann zerrieben beigemischt. Dieser sogenannte echte Karmin verbirgt sich hinter dem Kürzel E120.