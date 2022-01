Bananen auf dem Prüfstand: Zuckergehalt, Kohlenhydrate und Vitamine

Energie- oder Kalorienlieferant?

Bananen gehören für viele Menschen zur (täglichen) Ernährung dazu. Ob als Snack zwischendurch oder vor dem Sport, roh, gekocht, gegrillt oder gebacken - Bananen sind bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebt. Doch sind Bananen gute Energielieferanten - oder doch nur eine Menge Kalorien?

Exotische Frucht: Banane

Die exotische, doch inzwischen zur Selbstverständlichkeit gewordene Frucht, enthält sehr viel Fruchtzucker; die genaue Menge hängt davon ab, wie reif sie ist. Je reifer eine Banane ist, desto mehr Fruchtzucker und weniger Stärke enthält diese. Einen reifen Zustand erkennst du in der Regel an einer leuchtend gelben Farbe und gegebenenfalls auch ersten braunen Punkten. Sie gilt dann als besser verdaulich als grüne Bananen, dessen Verzehr umstritten ist. Im grünen Zustand überwiegt der Stärkeanteil gegenüber dem Fruchtzucker. Über den grünen Reifegrad hinaus gilt die Banane als leicht verdaulich. Der Fruchtzucker macht die Banane zu einem guten Energielieferanten.

Unabhängig davon enthalten alle Bananen viele Kohlenhydrate. Diese können insbesondere beim Sport wieder schnell verbrannt werden. Aber auch, wenn du keinen Sport machst, kannst du Bananen essen, denn diese sind sehr sättigend. Außerdem enthält die Banane viele Vitamine. Beispielsweise ist der Gehalt an Vitamin B6 sehr hoch; ebenso nimmst du unter anderem Vitamin C, Kalium und Magnesium zu dir. Wird die Banane braun, dann verliert sie ihre Vitamine. Antioxidantien soll die Banane ebenfalls beinhalten.

Tipp: Bananen werden sowohl bei Durchfall als auch bei Verstopfung empfohlen. Achte aber auf eventuelle Intoleranzen. Vorwiegend Menschen mit einer Fructoseintoleranz sollten bei Bananen aufgrund ihres Fruchtzuckergehalts vorsichtig sein. Speziell das Fructose-Glucose-Verhältnis bestimmt über Unverträglichkeiten. Allerdings äußern sich Unverträglichkeiten individuell.

Bananen als Kalorienbombe?

Bananen gelten oft als Dickmacher. Eine Banane hat ungefähr 114 Kalorien; je nach Gewicht sind das ca. 88 bis 124 Kilokalorien. Generell kannst du pro 100 Gramm mit 88 bis 95 Kilokalorien rechnen. Dick macht die Banane in der Regel nicht; du solltest aber auf die Gesamtanzahl der Kalorien und einen gesunden Lebensstil achten. Auch kommt es darauf an, wie du die Banane verzehrst; getrocknete Bananen enthalten viel Fruchtzucker, sodass du bei 100 Gramm mit ca. 290 Kilokalorien rechnen kannst.

Es wird empfohlen nicht mehr als drei rohe Bananen am Tag zu verzehren, doch auch hier gehen die Meinungen auseinander. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt 250 g Obst am Tag - am besten eine gesunde Mischung.

Gut zu wissen: Reife Bananen können einen Alkoholgehalt von bis zu 0,6 Prozent erreichen. Generell enthält reifes Obst eine gewisse Menge Alkohol. Tipp: Lagere deine Bananen am besten bei einer Temperatur von 12 bis 14 Grad Celsius; der Kühlschrank eignet sich zu ihrer Lagerung nicht, da sie dann schwarz werden können.

