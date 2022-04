35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht sollte man als Erwachsener täglich trinken. Doch hierbei gibt es einige Getränke, die du besser meiden solltest. Die drei ungesündesten Sorten verraten wir dir hier.

#1 Limonade

Eines der beliebtesten Getränke vieler Menschen sind Limonaden, wie Cola oder Ähnliches. Doch wegen ihres hohen Zuckergehalts schaden diese nicht nur den Zähnen, sondern auch unserer Darmflora. Der übermäßige Süßstoff fördert sowohl Übergewicht, als auch Entzündungen, was verschiedene Krankheiten auslösen kann. Die Techniker Krankenkasse hat in ihrer Studie "Trink Was(ser) Deutschland!" im Jahr 2019 festgestellt, dass 26 Prozent der Studienteilnehmer zwischen 18 und 39 Jahren, täglich oder mehrmals in der Woche Softdrinks zu sich nehmen.

Verzehr von zuckerhaltigen Limonaden steigert das Krankheitsrisiko

Besonders Cola steht mit fast zehn Teelöffeln Zucker sehr weit oben auf der roten Liste. Regelmäßiger Verzehr von zuckerhaltigen Getränken kann das Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Fettleber erheblich steigern.

#2 Alkohol

Egal ob Weißwurstfrühstück oder Sektempfang, besonders in Deutschland gehört ein Feierabendbier oder ein Gläschen Wein beim Abendessen zur Tagesordnung - doch regelmäßiger Alkoholkonsum schadet der Gesundheit. Dass Alkohol der Leber schadet, ist allseits bekannt: regelmäßiges Trinken kann zu einer Fettleber oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie Schlaganfall und Herzinfarkt, führen. Doch auch Schäden im Gehirn können durch übermäßigen Konsum verursacht werden. Dies zeigt sich vor allem durch ein schlechteres Gedächtnis oder Konzentrationsschwäche.

Mäßigung statt Abstinenz zählt beim Alkoholkonsum

Alkohol ist Auslöser vieler Krankheiten, deshalb gilt beim Verzehr von alkoholischen Getränken der Leitspruch: in Maßen, nicht in Massen! Ganz auf Alkohol muss man nicht unbedingt verzichten, doch eine Senkung des Konsums kann nicht schaden.

#3 Energy-Drinks

Insbesondere Schüler und Studenten greifen in den Prüfungsphasen oder nach einer langen Party-Nacht gerne mal auf einen Energy-Drink als Energiebooster oder Wachmacher zurück. Doch ebenso wie Limonaden haben auch diese Getränke einen sehr hohen Zuckergehalt, der sich negativ auf die Gesundheit auswirkt.

Zusätzlich zu Zucker enthalten Energy-Drinks aber auch noch Koffein. Dies kann den Blutdruck und den Puls erhöhen, weshalb diese Getränke vor allem von Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit Vorsicht genossen werden sollten.

Zittern und Schwitzen nach Energy-Drinks: Wachmacher sind mit Vorsicht zu genießen

Regelmäßiger Konsum kann zu Übelkeit, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Nervosität und Schweißausbrüchen führen. Besonders starker Konsum von Energy-Drinks kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sowie Kreislaufzusammenbrüche auslösen.