"Corona-Zunge": Das steckt hinter dem neuartigen Symptom

immer mehr Covid-19-Patienten leiden unter der sogenannten "Corona-Zunge"

diese zeigt sich in Symptomen wie einer geschwollenen und belegten Zunge

wie einer weitere Symptome im Mundraum, die mit einer Covid-19-Erkrankung einhergehen können: Geschwüre und Blasen

Regelmäßig gibt es Meldungen über neuartige Corona-Symptome, die so bisher noch nicht bekannt waren. Aktuell weist der britische Epidemiologe Tim Spector daraufhin, dass auch Veränderungen im Mundraum mit einer Covid-19-Erkrankung einhergehen können. Das Symptom der "Corona-Zunge" zeigt sich unter anderem in einer geschwollenen und belegten Zunge. Auch Geschwüre und Blasen im Mundraum können mit der Viruserkrankung zusammenhängen. Darauf weisen bereits mehrere Studien hin.

"Corona-Zunge": Was steckt hinter diesem neuartigen Symptom?

Das Symptom der "Corona-Zunge" nimmt zu, wie mehrere Wissenschaftler in Studien bereits nachweisen konnten. Dabei schwillt die Zunge an und es bildet sich ein Belag. Sollten Sie derartige Veränderungen Ihrer Zunge wahrnehmen, sollten Sie hellhörig werden.

Bei einer "Corona-Zunge" handelt es sich um ein neuartiges Symptom der Virus-Erkrankung. Das Gesundheits-Portal PraxisVITA weist darauf hin, dass Mediziner zunehmend das Symptom der "Corona-Zunge" bei Patienten feststellen, die an Covid-19 erkrankt sind. Zusätzlich zur "Corona-Zunge" weisen die Erkrankten weitere Corona-typische Krankheitssymptome auf, beispielsweise Fieber, Husten oder ein Kratzen im Hals.

Wie die Website IFLS, welche sich mit Populär-Wissenschaften beschäftigt, berichtet, thematisiert der britische Epidemiologe Tim Spector vom King's College in London zum ersten mal den Anstieg des Symptoms der "Corona-Zunge". Auf Twitter veröffentlichte er ein Foto, welches die Symptome von Corona auf der Zunge zeigen soll.

"Corona-Zunge": Welche Symptome zeigen sich?

Spector schreibt in seinem Tweet, dass er auf immer mehr Corona-Patienten trifft, bei denen er einen Zungenbelag und Zungen-Geschwüre feststellt. Mithilfe der "ZOE COVID Symptom Study App", deren Leiter Spector ist, können Corona-Symptome von Privatpersonen über die App an die Wissenschaftler geschickt werden. Anhand dieser Zusendungen sollen neue Erkenntnisse über die Vielzahl an Covid-19-Symptomen gewonnen werden. Als "Corona-Zunge" beschreibt Spector eine geschwollene, belegte Zunge, unter der die Patienten leiden. Diese Beschwerden können wochenlang andauern.

Wie IFLS berichtet, wurden Veränderungen des Mundraumes in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung bereits in vorherigen Studien festgestellt. Bereits im Juni 2020 untersuchte eine Studie drei Patienten, die in Bezug zu ihrer Corona-Erkrankung mit Geschwüren und Blasen im Mundraum zu kämpfen hatten, die aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Corona-Infektion zurückzuführen waren. Diese Studie wurde im Fachmagazin "Evidence-Based Dentistry" veröffentlicht.

Eine weitere Studie, die in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift "JAMA Dermatology" veröffentlicht wurde, befasste sich mit 21 aus Spanien stammenden Patienten, die unter Hautausschlag litten. Unter ihnen waren sechs Patienten, welche zur gleichen Zeit unter Ausschlägen im Mundbereich litten. Im Inneren ihres Mundes waren kleine rote Flecken zu erkennen. Da die Forscher ausschließen konnten, dass der Mund-Ausschlag von eingenommenen Medikamenten herrührte, stellten sie die Verbindung zur Covid-19-Erkrankung her.

"Corona-Zunge"? Diese Erkrankungen können ebenfalls vorliegen

Zungenbelag kann ein Hinweis auf vielerlei Erkrankungen sein. Definitiv kann Zungenbelag ein Hinweis darauf sein, dass mit der Gesundheit etwas nicht mehr in Ordnung ist. Wenn keine Erkrankungen vorliegen, ist die Zunge blassrot, außerdem glatt, feucht und verfügt über einen weißen, dünnen Belag. Liegt jedoch ein dicker, weißer Belag auf der Zunge, kann das ein Hinweis auf eine Erkrankung des Magen-Darm-Traktes sein. Bei einem gelblichen Zungenbelag kann eine Pilzinfektion vorliegen. Ist der Belag rot, leiden Sie vermutlich unter einer Infektionskrankheit, wie beispielsweise Scharlach. Auch bei braunem Zungenbelag sollten Sie vorsichtig sein: Ihr Darmbereich kann massiv gestört sein. Bei grauem Zungenbelag kommt ein Eisenmangel oder auch eine Blutarmut infrage. Ebenso gefährlich ist ein schwarzer Belag: Dieser kann sich aufgrund einer Behandlung mit Antibiotika bilden oder auch aufgrund einer massiven Schwächung des Immunsystems.