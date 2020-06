München vor 55 Minuten

Gesundheit

Cholesterin-Hysterie: So wenig Einfluss hat die Ernährung auf Ihren Cholesterinspiegel

Bei erhöhten Cholesterinwerten galt lange Zeit eine Ernährungsumstellung als bestes Gegenmittel. Doch scheinbar spielt die Ernährung in vielen Fällen kaum eine Rolle. inFranken.de erklärt, warum das so ist und was es mit der Hysterie um Cholesterin auf sich hat.