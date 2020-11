Hilft "Aspirin" gegen das Coronavirus? Forscher haben die Wirkung des Medikamentes auf "Covid-19" untersucht.

In ihrer Studie kommen die Wissenschaftler zu einem eindeutigen Ergebnis.

Auch Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (SPD) bezieht Stellung zur Studie.

"Aspirin" gehört zu den bekanntesten Medikamenten weltweit. Nach einer durchzechten Nacht oder bei Migräne wird schnell zum Schmerzmittel gegriffen. Der Wirkstoff "Acetylsalicylsäure", auch "ASS" genannt, wirkt schmerzlindernd und entzündungshemmend.

Eine US-amerikanische Studie hat nun untersucht, wie sich die chronische Einnahme von "Aspirin" auf den Krankheitsverlauf von "Covid-19" auswirkt.

Aspirin gegen Coronavirus: Wie beeinflusst das Schmerzmittel Sars-CoV-2?

Die Wissenschaftler der "University of Maryland School of Medicine in Balti­more" werteten die Krankenakten von mehr als 400 "Covid-19"-Patienten im durchschnittlichen Alter von 55 Jahren aus. Rund ein Viertel der Probanden nahm kurz vor oder kurz nach der Einweisung ins Krankenhaus täglich eine niedrige Dosis "Aspirin" zu sich.

Rund 81 Milligramm des Schmerzmittels sollten das Herz-Kreislauf-System der Patienten in den Griff bekommen. Ihre Beobachtungen veröffentlichten die Forscher nun in der medizinischen Fachzeitschrift Anesthesia & Analgesia.

Laut dem Studienbericht nahm eine Behandlung mit "Aspirin" großen Einfluss auf den Krankheitsverlauf von "Covid-19":

das Risiko einer künstlichen Beatmung wurde bei "Aspirin"-Patienten um 44 Prozent gesenkt

wurde bei "Aspirin"-Patienten um 44 Prozent gesenkt das Risiko einer Einweisung auf die Intensivstation wurde bei "Aspirin"-Patienten um 43 Prozent gesenkt

wurde bei "Aspirin"-Patienten um 43 Prozent gesenkt das Risiko im Krankenhaus zu sterben wurde bei "Aspirin"-Patienten um 47 Prozent gesenkt

Die Studie zeigt, dass die Behandlung von "Covid-19" mit einer niedrigen Dosierung "Aspirin" sowohl Einfluss auf das Sterberisiko als auch auf die Schwere des Krankheitsverlaufes hat. In beiden Fällen zeigte sich ein positiver Effekt. Studienautor Jonathan Chow beschreibt die Ergebnisse als außergewöhnlich, da die Ausgangslage bei den meisten "Aspirin"-Patienten sogar ungünstiger war: Einige der Probanden litten unter Bluthochdruck, Diabetes und Herz-Nierenkrankheiten.

Aspirin-Studie zu Corona: Wie aussagekräftig sind die Forschungsergebnisse?

Oftmals werden Studienergebnisse zu früh veröffentlicht, ohne dass der Aussagegehalt wirklich wissenschaftlich überprüft werden konnte. Auch bei dieser Studie wirkt der Stichprobenumfang auf den ersten Blick nicht besonders hoch.

Der deutsche Politiker und Mediziner Karl Lauterbach (SPD) hat einen Blick auf die Studie geworfen und die Ergebnisse als "klar" bezeichnet. Eine Überprüfung durch eine weitere randomisierte Studie sei dennoch nötig, um die Ergebnisse endgültig zu bestätigen.

Diesen Punkt greift Chow in seinem Studienbericht ebenfalls auf. Die Studie sei lediglich ein kritischer Befund, welcher durch eine weitere randomisierte klinische Studie bestätigt werden müsse, so der Forscher. Sollte der Befund bestätigt werden, wäre Aspirin das erste weiterhin verfügbare, rezeptfreie Medikament, welches die Sterblichkeit von "Covid-19"-Patienten reduzieren würde, heißt es vonseiten des Studienautors.

Aber Vorsicht: Das Medikament "Aspirin" ist in keinem Fall präventiv einzunehmen. Eine zu hohe Dosierung kann zu erheblichen Nebenwirkungen führen, wie beispielsweise Blutungen im Magen-Darm- und Hirnbereich, sowie Erbrechen und Bewusstseinstrübung.

Doch "Aspirin" dient nicht nur als Schmerzmittel. Das Schmerzmittel hilft auch bei vergilbter Kleidung und Deo-Flecken. Hier erfahren Sie, wie "Aspirin" bei schmutziger Wäsche richtig angewendet wird.

aa/tu