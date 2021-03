Sirtfood-Diät: So hat Adele 45 Kilo abgenommen

#4 Süßer Snack: Süße Schoko-Walnuss-Kugeln

Auch der süße Snack zwischendurch ist bei der Sirtfood-Diät erlaubt, so auch Schokolade. Denn wie dieses Rezept zeigt, lässt sich auch gesund Süßes naschen (gefunden bei Deavita). Die enthaltenen Walnüsse sind reich an Omega-3-Fettsäuren, das sich positiv auf den Blutzucker- und den Cholesterinspiegel auswirkt. Für die süßen Schoko-Walnuss-Kugeln benötigen Sie folgende Zutaten:

30 g Zartbitterschokolade (Kakaoanteil: 85 %)

250 g Datteln

120 g Walnüsse

1 EL Kurkuma

1 EL Kakao

1 EL Vanille-Essenz

2 EL Wasser

1 EL Olivenöl

Die Zubereitung der süßen Schoko-Walnuss-Kugeln ist leicht: Im ersten Schritt werden die Walnüsse und die Schokolade so fein wie möglich im Mixer zerkleinert. Im Anschluss werden die übrigen Zutaten hinzugegeben und ebenfalls püriert. Ist der Nuss-Schoko-Mix fertig, werden Kugeln geformt (ca. 20 Stück) und können serviert werden. Im Kühlschrank aufbewahrt sind die süßen Kugeln etwa fünf Tage haltbar.

#5 Abendessen: Lamm-Tajine mit grünen Bohnen

Ein weiteres geniales Sirtfood-Gericht ist diese tolle indische Lamm-Tajine mit grünen Bohnen (zu finden beim Gesundheitsportal vital). Für dieses Rezept sollten Sie mehrere Stunden einplanen, da die Marinade gründlich in das Fleisch einziehen sollte und das Gericht zudem noch etwa 1 1/2 Stunden im Ofen garen muss. Neben 250 Gramm Lammfleisch, benötigen Sie noch 250 Gramm grüne Bohnen und folgende Zutaten:

200 ml Lammfond (oder Rinderfond)

4 Datteln

2 Zwiebeln

1 große Möhre

1 Knoblauchzehe

1/2 Bund Petersilie und 1/2 Bund Koriandergrün

1/2 TL Kurkuma, 1/2 TL edelsüßes Paprikapulver und 2 bis 3 Msp. Chilipulver

Saft einer Zitrone

Salz und Pfeffer

Zuerst wird das Lammfleisch vom Fett befreit und gewürfelt. Auch die Zwiebel und der Knoblauch werden in Würfel geschnitten. Fleisch, Zwiebeln und Knoblauch werden dann mit dem Öl, den Gewürzen und dem Zitronensaft in einer Schüssel vermengt. Die Petersilie und der Koriander werden ebenfalls klein geschnitten (mitsamt den Stielen) und ebenfalls in die Schüssel gegeben und vermischt. Das Ganze kommt dann für mindesten sechs Stunden in den Kühlschrank, damit das Fleisch die Marinade aufnehmen kann. Hat das Fleisch fertig gezogen, wird der Backofen auf 180 °C vorgeheizt, die grünen Boden geputzt und in etwa vier Zentimeter lange Stücke zerteilt, das Gleiche passiert mit der Möhre. Das Gemüse wird im Anschluss mit dem marinierten Fleisch gemischt, in eine hitzefeste Auflaufform gegeben und mit Pfeffer und Salz gewürzt. Dort darf die Tajine dann ca. 1,5 Stunden zugedeckt garen. Vor dem Verzehr noch mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.

Fazit: Mit der Sirtfood-Diät lässt sich abwechslungsreich schlemmen

Die Sirtfood-Diät ist eine tolle Möglichkeit, genussvoll Pfunde zu verlieren. Viele Lebensmittel, die bei anderen Diäten tabu sind, sind bei der Sirtfood-Diät erlaubt, so unter anderem Schokolade. Mit diesen fünf genialen Sirtfood-Rezepten purzeln die Kilos im Nu und das, ohne dass Sie hungern müssen.