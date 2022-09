Weinflasche ohne Korkenzieher öffnen: Diese Möglichkeiten hast du

Weinflaschen kannst du mit verschiedenen Alltagsgegenständen auch ohne Korkenzieher öffnen

Hättest du gedacht, dass du eine Weinflasche mit Alltagsgegenständen wie einer Schraube, einer Standpumpe oder einem Drahtbügel öffnen kannst? Wir auch nicht! Aber wir haben es ausprobiert und können bestätigen: Es funktioniert. Die besten Möglichkeiten, eine Weinflasche ohne Korkenzieher zu öffnen, möchten wir dir im Folgenden kurz vorstellen.

1. Weinflasche mit einem Küchenmesser öffnen

Ein Küchenmesser hat wohl jeder daheim. Wenn also der Korkenzieher wieder einmal auf unerklärliche Weise verschwunden ist, hilft ein Griff in die Besteckschublade.

Du solltest ein möglichst schmales und gezacktes Küchenmesser verwenden. ­Bohre es langsam, Stück für Stück in den Korken. Anschließend ziehst du es durch sanftes Drehen samt Korken wieder heraus.

Aber Vorsicht: Diese Methode ist nicht ganz ungefährlich. Aus eigener, schmerzhafter Erfahrung können wir dir sagen: Pass auf deine Finger auf!

2. Weinflasche mit einer Schraube öffnen

Wenn du keinen Korkenzieher zur Hand hast, kannst du eine Weinflasche auch mit einer Schraube und einer Zange öffnen. Vom Prinzip funktioniert das Ganze wie die Küchenmesser-Methode - ist aber deutlich ungefährlicher für deine Finger.

Verwende eine Schraube, die einen möglichst großen Kopf hat. Drehe die Schraube vorsichtig mittig in den Korken hinein. Anschließend nimmst du eine Zange und ziehst die Schraube am Schraubenkopf samt Korken wieder heraus.

Falls du keine Zange zur Hand hast, kannst du es auch mit einer Gabel probieren.

3. Weinflasche mit einem Schlüssel öffnen

Du möchtest unterwegs eine Flasche Wein öffnen, hast aber nicht daran gedacht, den Korkenzieher einzupacken? Dann kannst du dir mit deinem Haustürschlüssel behelfen.

Beim Picknick keinen Korkenzieher zur Hand? Mithilfe eines Schlüssels kannst du den edlen Tropfen trotzdem genießen. CC0 / Pixabay / elle_kh +2 Bilder

Setze den Schlüssel zum Öffnen der Weinflasche schräg an den Korken an. Übe nun leichten Druck aus und stecke den Schlüssel dabei langsam in den Korken hinein. Ziehe und drehe den Korken anschließend mit einer leichten Hebelbewegung vorsichtig aus dem Flaschenhals.

Bei synthetischen Korken klappt das Öffnen mit einem Schlüssel hervorragend. Bei klassischen Naturkorken eignet sich diese Methode hingegen weniger. Der Korken könnte zerbröseln. (Falls du mehr über die verschiedenen Verschlussarten wissen möchtest, schau mal hier.)

4. Weinflasche mit einem Drahtbügel öffnen

Eine relativ simple Methode, eine Weinflasche ohne Korkenzieher zu öffnen, ist die Drahtbügel-Methode. Biege den Henkel des Bügels zunächst grade und biege dann am Ende des Drahts ein kleines Stück zu einem Haken um.

Schiebe nun den zum Haken umfunktionierten Henkel am Korken vorbei bis zur Flaschenmitte und drehe den Bügel so, dass sich der Haken unter dem Korken befindet.

Wenn du den Henkel nun vorsichtig wieder nach oben ziehst, sorgt der Haken dafür, dass der Korken mit nach oben rutscht. Falls es beim ersten Mal nicht klappt, wiederhole den Vorgang ein zweites Mal.

5. Weinflasche mit einem Schnürsenkel öffnen

Du hast richtig gelesen! Auch mit einem Schnürsenkel kannst du eine Weinflasche öffnen. Am besten funktioniert es mit einem festen Lederschnürsenkel.

Mache am Ende des Schnürsenkels einen Knoten. Drücke nun den Schnürsenkel mit einem spitzen Gegenstand am Korken vorbei. Der Knoten befindet sich hierbei am unteren Ende und wird mit in die Flasche hineingedrückt. Sobald der Knoten unterhalb des Korkens angelangt ist, ziehst du den Schnürsenkel vorsichtig heraus. Der Korken wird dabei ebenfalls entfernt.

Im Grunde funktioniert die Schnürsenkel-Technik also wie die Drahtbügel-Mehode. Aber: Der Schnürsenkeltrick erfordert etwas Übung. Du kommst schneller an dein leckeres Glas Wein, wenn du den Drahtbügel verwendest. Falls du keinen Drahtbügel zur Hand hast, kann der Schnürsenkel aber ein Segen sein.

6. Weinflasche mit einer Standpumpe öffnen

Eine der besten Methoden, um eine Weinflasche ohne Korkenzieher zu öffnen, ist unserer Meinung nach die Standpumpen-Technik. Falls du also eine solche Stand- bzw. Fahrradpumpe in deiner Garage hast, kannst du sie kurzzeitig zu einem Korkenzieher umfunktionieren.

Auch mit einer Standpumpe kannst du Weinkorken entfernen. CC0 / Pixabay / NunoSantos_21 +2 Bilder

Drücke einfach das spitze Ende der Pumpe in den Korken hinein. Beginne anschließend langsam mit dem Pumpen.

Durch den Druck, der in der Flasche entsteht, springt dir der Korken nach kurzer Zeit förmlich entgegen. Einfacher geht es nicht.

7. Weinflasche mit einem Feuerzeug öffnen

Weinflaschen lassen sich auch mit einem Feuerzeug öffnen. Allerdings steht diese Methode bei Weinliebhabern nicht sonderlich hoch im Kurs. Der Grund: Die Hitze soll nicht gerade zuträglich für den Weingenuss sein. Sie wird sogar als "der größte Feind des Weines" betrachtet. Bevor wir aber vor einer verschlossenen Flasche Wein verdursten, ist uns auch diese Methode recht ...

Verwende am besten ein Stabfeuerzeug. Kippe die Weinflasche leicht und halte das Feuerzeug unterhalb des Korkens an den Flaschenhals. Durch die Hitze des Feuers erwärmt sich der Wein.

Dadurch dehnt sich die eingeschlossene Luft im Flaschenhals aus. Schon nach wenigen Minuten rutscht der Korken dann wie von Zauberhand aus der Flasche.

8. Korken in die Weinflasche hineindrücken

Zugegeben, den Korken in die Weinflasche hineinzudrücken, ist nicht die beste Methode. Zum einen, da man den Zustand des Korkens schlecht einschätzen kann und er womöglich zerbröselt.

Zum anderen, da das Einschenken durch den Korken erschwert wird. Aber: Bei einem akuten Korkenzieher-Notfall ist auch das erlaubt. Hauptsache, du kommst endlich in den Genuss des leckeren Weines.

Am besten klappt es, wenn du einen langstieligen Holzkochlöffel verwendest, um den Korken in die Flasche zu drücken.