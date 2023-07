Vegan Grillen: Die besten Tofu-Marinaden - und der Tiefkühl-Trick

Auf dem Grill muss nicht zwangsläufig Fleisch landen – auch Tofu eignet sich bestens, beispielsweise als Grillspieß. Wir verraten dir drei tolle Rezepte, mit denen du den sonst eher fad schmeckenden Tofu mithilfe einer genialen Marinade ein echtes Geschmackserlebnis verwandelst, sowie einen Trick für besonders schmackhaftes Tofu.

Tofu besser marinieren mit dem Tiefkühl-Trick

Mit der richtigen Marinade nimmt der sonst eher langweilige Tofu einen fantastischen Geschmack an. Ökotest hat mit dem Tiefkühl-Trick einen ganz besonderen Tipp für dich, wie du ihn auf dem Grill oder in der Pfanne besonders aromatisch bekommst.

Wie der Name schon verrät, steckst du den Tofu hierbei für kurze Zeit ins Gefrierfach. Dann nimmst du ihn wieder heraus und lässt ihn bei Zimmertemperatur auftauen. Im Anschluss kannst du das enthaltene Wasser ganz einfach aus dem Tofu drücken. Auf diese Weise wird der Tofu poröser und kann viel mehr Öl und Gewürze aus der Marinade aufnehmen. Tipp: Nicht zu viel Öl verwenden, da die Gewürze dann besser einziehen können.

Mediterrane Kräuter-Marinade

Die mediterrane Kräuter-Marinade für Tofu wie auch die anderen leckeren Tofu-Marinaden findest du bei Ökotest. Diese Zutaten benötigst du für die mediterrane Kräuter-Marinade:

200 g Natur-Tofu

75 ml weißer Balsamico-Essig

1 Limette

2 Knoblauchzehen

2 Zweige Rosmarin

3 Zweige Thymian

2 Stängel Basilikum

Pfeffer und Salz zum Würzen

Und so geht’s: Zuallererst wird der Tofu ausgepresst, damit das enthaltene Wasser austritt – hierzu kannst du beispielsweise den Tiefkühl-Trick anwenden oder du legst ca. 30 Minuten ein Brett und ein schweres Gewicht auf den Tofu. In der Zwischenzeit Essig mit 75 Milliliter Wasser verrühren. Die Limette abreiben, den Knoblauch schälen und in dünne Scheiben schneiden. Kräuter waschen, Blätter von den Stängeln zupfen und sehr fein schneiden. Das Ganze wird dann mit der Essig-Wasser-Mischung vermengt und mit Salz und Pfeffer gewürzt. Dann wird der Tofu – zum Beispiel gewürfelt oder in Scheiben geschnitten – in die Marinade gelegt und in den Kühlschrank gestellt. Dort sollte er mindestens mehrere Stunden oder über Nacht bleiben, damit die Marinade ordentlich einzieht. Auf den Grill kann er am Stück oder gewürfelt an einem Grillspieß.

Asia-Marinade mit rotem Kokos-Geschmack

Wer es etwas exotischer mag und die asiatische Küche bevorzugt, kann den Tofu in der leckeren Asia-Marinade mit rotem Kokos-Geschmack einlegen. Diese Zutaten benötigst du dafür:

200 g Natur-Tofu

200 ml Kokosmilch

2 EL Tomatenmark oder Ketchup

Saft einer 1/2 Zitrone

1 TL geräucherter Paprika

Salz und Pfeffer zum Würzen

1 Prise Zucker

Und so geht’s: Auch bei diesem Rezept solltest du den Tofu vor der Weiterverarbeitung auspressen. Das gelingt dir am besten mit dem Tiefkühltrick oder indem du ihn mithilfe eines Bretts und eines Gewichts beschwerst – und das für mindestens 30 Minuten. Währenddessen kannst du die Marinade zubereiten, indem du die Kokosmilch, den Ketchup/das Tomatenmark, Zitronensaft und Paprika miteinander verrührst. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Verwendest du Tomatenmark anstatt Ketchup, eine Prise Zucker hinzugeben. Den gepressten Tofu dann von Hand erneut ausdrücken, in Scheiben oder Würfel schneiden und in die Marinade legen. Darauf achten, dass der Tofu rundherum mit Flüssigkeit bedeckt ist. Am besten über Nacht, jedoch mindestens vier Stunden, im Kühlschrank durchziehen lassen. Dann kann er als Spieß auf den Grill.

Auch die leckere Gelbes-Curry-Marinade geht in die exotische Geschmacksrichtung und sorgt für vegane Abwechslung auf dem Grill. Diese Zutaten benötigst du dafür:

200 g Natur-Tofu

100 ml Sojasauce

Schale von 1/2 Bio-Zitrone

1/2 - 1TL Chilipulver

1 TL Curry

2 - 3 Stängel Zitronengras oder Frühlingszwiebel

1 großes Stück Ingwer

Und so geht’s: Tofu auspressen, damit das Wasser austritt. Sojasauce, 25 Milliliter Wasser, Zitronenschale, Curry und Chili miteinander verrühren. Zitronengras oder Frühlingszwiebel (je nach Wahl) putzen und in feine Stücke schneiden. Dann Ingwer schälen und in feine Würfel schneiden oder reiben. Zitronengras/Frühlingszwiebeln und Ingwer in die Sojasaucen-Mischung geben und alles vermengen. Anschließend den Tofu erneut ausdrücken, würfeln oder in Scheiben schneiden und in die Marinade legen. Mindestens vier Stunden, jedoch am besten über Nacht, im Kühlschrank ruhen lassen. Vor dem Grillen abtropfen lassen und auf den Grillspieß stecken.

Fazit: Vegan grillen mit den besten Tofu-Marinaden

Auch wenn Tofu ohne Würze sehr fad schmeckt, mit einer leckeren Marinade ist er der vegane Star auf der nächsten Grill-Party. Vor allem unter gesundheitlichen und umweltverträglichen Aspekten muss ja nicht immer Fleisch auf den Grill. Mit diesen drei leckeren Grill-Marinaden für Tofu – die mediterrane Kräuter-Marinade, die rote-Kokos-Marinade und die gelbes-Curry-Marinade – hast du drei einfache, aber sehr schmackhafte Marinade-Rezepte an der Hand, die du beim nächsten Grill-Abend ausprobieren kannst.

