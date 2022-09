Schultüte füllen: Leckere Ideen für den Inhalt

Die besten Süßigkeiten für die Schultüte

Alternativen zu Schokolade und Gummibärchen

Das solltest du beachten

Am 13. September beginnt in diesem Jahr das neue Schuljahr in Franken. Das bedeutet, dass auch eine Menge aufgeregter Schulanfänger*innen zum ersten Mal in den Klassenzimmern der Grundschulen sitzen. Um den Beginn dieses neuen Lebensabschnitts zu feiern, darf die Schultüte auf keinen Fall vergessen werden. Und nicht nur das farbenfrohe Aussehen, auch der Inhalt der Schultüte zählt. Welche Lebensmittel sich eignen sich dafür am besten und was solltest du zusätzlich beachten?

Süßes zum Schulanfang

Süßigkeiten sind die Nummer eins, wenn es um den Inhalt der Schultüte geht. Nicht nur, weil sich jedes Kind über eine süße Überraschung freut, sondern auch, weil sie sich super eignen, um die Tüte perfekt auszufüllen. Vor allem die Spitze der Schultüte ist eine knifflige Stelle, da sie leicht umknicken kann. Um das zu verhindern, kannst du einfach eine Tüte gebrannte Mandeln dort hinpacken.

Habt ihr noch eine Menge leerer Stellen in der Tüte, könnt ihr auch hier mit der richtigen Nascherei Abhilfe schaffen. Dafür eignen sich vor allem Gummibärchen sehr gut, denn aufgrund ihrer weichen Konsistenz passen sie gut in kleine Zwischenräume und tragen außerdem dazu bei, Stöße abzufedern.

Natürlich muss auch der Rest der Schultüte gut gefüllt werden. Dafür könnt ihr zum Beispiel selbstgemachte Bruchschokolade benutzen. Diese Süßigkeit hat zum Vorteil, dass ihr sie ganz nach den Wünschen eures Schulkinds gestalten könnt. Von Marshmallow bis hin zu Salzbrezel-Topping ist alles möglich. Ein weiterer Vorteil ist zudem, dass es kein Problem ist, wenn die Schokolade in der Schultüte etwas weiter auseinanderbricht.

Snacks für das Klassenzimmer

Süßigkeiten schmecken lecker, sollten aber nicht im Übermaß verzehrt werden. Wer deshalb auch einige gesündere Snacks in die Schultüte packen möchte, gibt es dafür leckere Möglichkeiten. Um für lange Zeit mit ausreichen Energie versorgt zu sein, sind Energie-Bällchen aus Nüssen und Trockenfrüchten die beste Wahl.

Auch Fruchtleder stellt eine etwas gesündere Alternative zu vielen herkömmlichen Süßigkeiten dar. Die Stangen aus Fruchtmus schmecken zwar süß, enthalten aber keinen zusätzlichen Zucker. Außerdem lassen auch sie sich super in die Zwischenräume der Schultüte packen.

Zuletzt gibt es noch eine Idee für alle Schulanfänger*innen, die es lieber salzig mögen. Knusprige Rote Beete Chips aus dem Backofen sind eine leckere Alternative zu herkömmlichen Kartoffelchips. Verpackt in einer kleinen Tüte nehmen sie zudem weniger Raum ein.

Tipps & Tricks rund um die Schultüte

Doch nicht nur kleine Naschereien finden in der Schultüte Platz, auch Kleinigkeiten wie Stifte, Radiergummis und Co. sind beliebte Geschenke zum Schulstart. Zusammen mit Gummibärchen und Schokolade ist die Tüte dann auch schon gut gefüllt. Beachte dabei unbedingt, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist und dein Kind die Schultüte gut halten kann. Zudem sollte der Inhalt nicht zu schwer sein.

Auch das richtige Material spielt eine große Rolle. Für das Basteln verwendest du am besten buntes Tonpapier. Wichtig ist vor allem, dass das Papier stabil genug ist, um den Inhalt der Tüte zu halten. Das obere Ende besteht meist aus Krepppapier, aber auch Versionen mit einem Verschluss aus Stoff sind möglich.

Die Schultüte ist bereit und der erste Schultag kann kommen. Doch was ist eigentlich mit den jüngeren Geschwistern, die noch nicht in die Schule kommen? In manchen Fällen bekommen auch sie eine sogenannte Geschwisterschultüte. Diese Tüte ist jedoch kleiner und enthält daher auch weniger Süßigkeiten oder Geschenke.