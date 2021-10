Wärme von innen: Herbstliche Kürbissuppe

Der Herbst ist in Franken eingezogen und mit ihm die Kürbis-Saison. Perfekt für all die kommenden grauen Herbsttage ist unsere leckere Kürbissuppe. Verfeinert mit Kokosmilch und Ingwer schmeckt sie nicht nur richtig lecker, sondern wärmt uns an kalten Tagen auch von innen!

Ninas Tipp: Der Hokkaido-Kürbis zählt zu den beliebtesten Kürbisarten in Franken. Im Gegensatz zu vielen anderen Sorten, muss der Hokkaido nicht geschält, sondern lediglich gründlich gewaschen werden. Die dünne Schale kann bedenkenlos mitgegessen werden.

Zutaten

1 Hokkaido Kürbis

3 Karotten

1 Zwiebel

5 Kartoffeln

1 Stück Ingwer (ca. 1cm)

2 Zehen Knoblauch

2 EL Öl

1 l Gemüsebrühe

1 Dose Kokosmilch

50 ml Orangensaft

Salz, Pfeffer. Muskatnuss, Currypulver, Chili

Zubereitung

1

Karotten, Kartoffeln, Zwiebel, Knoblauch und Ingwer schälen und in kleine Stücke schneiden. Den Hokkaido waschen, halbieren, die Kerne entfernen und ebenfalls in kleine Stücke schneiden.

2

In einem großen Topf das Öl erhitzen und zuerst Karotten und Zwiebel kurz andünsten. Anschließend das restliche Gemüse hinzufügen und ca. 5 Minuten bei mittlerer Hitze dünsten. Öfter einmal umrühren, damit nichts anbrennt.

3

Das Gemüse mit der Gemüsebrühe ablöschen und mit Deckel ca. 10 Minuten köcheln lassen, bis alles weich ist. Anschließend den Topf vom Herd nehmen.

4

Jetzt vorsichtig pürieren. Wenn eine dickere Masse entstanden ist, die Kokosmilch hinzufügen und noch einmal pürieren. Dann den Orangensaft dazugeben und nach Geschmack mit Salz, Pfeffer, Muskat, Chili und Curry würzen.

5

Suppe noch einmal kurz aufkochen lassen - vorsichtig, sie kann schnell anbrennen! Schon ist die Mahlzeit für graue Tage fertig.

