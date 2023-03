Rezepte mit Rhabarber: Unsere 5 liebsten Gerichte in der Rhabarber-Saison

Interessante Fakten über Rhabarber

Bald ist es wieder so weit und die Rhabarbersaison beginnt. Das bedeutet, du kannst bis zum Johannistag am 24. Juni die roten Stangen ernten und leckere Gerichte daraus zaubern. Die Auswahl reicht hierbei vom klassischen Rhabarberkuchen bis hin zu herzhaften Rezepten wie Salat mit Rhabarber. So findet mit Sicherheit jede*r ein neues Lieblingsrezept.

Wissenswertes über die roten Stangen

Im Gegensatz zu vielen anderen Gemüse- und Obstsorten gibt es bei Rhabarber ein festgelegtes Datum für das Ende der Erntesaison. Doch warum ist das so? Zum einen brauchen die Pflanzen ausreichend Regenerationszeit, um auch im nächsten Jahr wieder geerntet werden zu können. Zum anderen steigt im Laufe der Zeit der Oxalsäuregehalt im Rhabarber. Diese kann in größeren Dosen aufgenommen zu gesundheitlichen Beschwerden führen.

Ist Rhabarber ein Obst oder ein Gemüse? Diese Frage sorgt für einiges an Diskussionen. Da Rhabarber gerne in Süßspeisen verwendet wird, könnte man vermuten, dass es sich bei den roten Stangen um ein Obst handelt. Das ist jedoch nicht ganz richtig. Beim Rhabarber wird nicht die Frucht, sondern die Stängel verzehrt. Aus botanischer Sicht handelt es sich daher um ein Gemüse.

Was ist beim Kauf von Rhabarber zu beachten? Um sicherzugehen, dass zwischen Ernte und Verkauf nicht zu viel Zeit vergangen ist, sollte der Rhabarber im Supermarkt knackig und frisch aussehen und sich anfühlen. Feuchte Schnittstellen sind ein weiterer Indikator für Frische.

Klassiker mit Rhabarber

Rhabarber ist besonders aufgrund seiner leichten Säure beliebt. Diese kommt am besten in Süßspeisen zur Geltung. Deshalb möchten wir dir als Erstes ein Rezept für Rhabarber Crumble vorstellen. Hier bildet der Rhabarber die perfekte Ergänzung zu knusprigen Haferflocken.

Der säuerliche Rhabarber passt wunderbar zu den süßen Streuseln. ©eflstudioart - stock.adobe.com +2 Bilder

Auch Rhabarberkuchen darf auf der Liste unserer Lieblingsrezepte nicht fehlen. Egal ob trocken, mit Schmand oder mit Streuseln, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Falls dir die Entscheidung etwas schwerfällt, probiere es mit dem Rhabarber-Streuselkuchen mit Schmandcreme. Denn hier wird das Beste aus einer Vielzahl von Rezepten vereint.

Wer gerne Rhabarberkuchen isst, sollte die roten Stangen unbedingt auch in Form von Muffins probieren. Unsere Rhabarber-Muffins passen wunderbar in eine Brotzeitbox und lassen sich daher überall mithinnehmen. Dadurch sind sie der perfekte Snack für unterwegs. Und auch geschmacklich überzeugen die kleinen Gebäckstücke sofort.

Mehr als nur eine Süßspeise

Du bist kein Fan von Süßspeisen? Kein Problem, denn Rhabarber hat noch viel mehr zu bieten. Neben der Verarbeitung des Gemüses in Kuchen oder Desserts schmeckt Rhabarber auch als Getränk oder in herzhaften Gerichten lecker.

Frisch und knackig fahrwasser - stock.adobe.com +2 Bilder

Die Rhabarberstangen eignen sich wunderbar, um sie zu Sirup zu verarbeiten. Dadurch kannst du den Rhabarber etwas länger haltbar machen und verwenden, um deine Getränke aufzuwerten. Der Klassiker ist hierbei ein Schuss Sirup in ein Glas mit Sprudelwasser zu geben. Doch auch für Cocktailvariationen könnt ihr den Rhabarbersirup nutzen.

Zuletzt haben wir noch ein Rezept für alle, die es lieber herzhaft mögen. Im Rezept für Salat mit gebackenem Rhabarber überzeugt das Gemüse in Kombination mit Feldsalat, Karotten und Sonnenblumenkernen. Natürlich kannst du den Salat auch gerne abwandeln und deine Lieblingszutaten ergänzen.