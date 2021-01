In unserer Facebook-Gruppe „So schmeckt Franken“ entdecken wir häufig Rezepte aus alten Zeiten. So gab es in der vergangenen Woche einen regen Austausch über Senfeier – ein Gericht, das bei vielen in Vergessenheit geraten ist, doch früher häufig gekocht wurde.

Auch, wenn die Senfeier ihren Ursprung nicht in Franken hatten, waren sie hier doch eine gern gesehene Mahlzeit. Natürlich möchten wir Ihnen dieses tolle Rezept, welches am Wochenende direkt nachgekocht wurde, nicht vorenthalten.

Die Zutaten

4 hartgekochte Eier (die Eier für 9 bis 10 Minuten hartkochen)

350 Gramm Kartoffeln

1 kleine Zwiebel

150 Milliliter Milch

100 Milliliter klare Brühe

1 Esslöffel Senf

1 Esslöffel Mehl

1 Esslöffel Butter

Salz & Pfeffer

Petersilie oder Schnittlauch zum Anrichten

Die Zubereitung

Die Kartoffeln schälen und in ausreichend Salzwasser kochen, bis sie durch sind. Je nach Größe etwa 20 Minuten.



In der Zwischenzeit die Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. In einem kleinen Topf die Butter zergehen lassen und die Zwiebeln glasig andünsten.



Anschließend das Mehl einrühren, kurz mit braten lassen und mit Milch und Brühe ablöschen (Ich gebe nicht direkt die ganze Brühe hinzu, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen).



Mit einem Schneebesen alles klumpenfrei rühren, den Senf zur Sauce geben und für weitere 5 Minuten leicht köcheln lassen. Zum Schluss noch mit Salz & Pfeffer (und wer möchte auch mit etwas Muskat) abschmecken.



Die Eier schälen, halbieren und in die Sauce geben. Das Ganze mit Deckel ziehen lassen, bis die Kartoffeln fertig sind und anschließend gemeinsam servieren. Zum Garnieren noch etwas Petersilie oder Schnittlauch drüber und fertig.

