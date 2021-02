Rezept der Woche: Fränkische Pfifferbona

Wer kennt Pfiffabona? Auf den ersten Blick, ist das Rezept verwirrend: denn „Pfiffa“ sind in Franken doch eigentlich Pilze. Doch Pilze kommen in der Zutatenliste gar nicht erst vor – lediglich Bohnen und Eier. Durch diese Kombination entsteht ein leichter Pilz-Geschmack, wodurch das Gericht seinen Namen erhielt. Versuchen Sie sich an diesem klassisch fränkischen Traditionsrezept. In drei schnellen Schritten ist das leckere Rezept zubereitet.

Weitere leckere Klassiker aus der Fränkischen Küche: Auf unserem Rezepte-Portal finden Sie alle Klassiker aus der Fränkischen Küche und noch vieles mehr.

Die Zutaten

1 Kilogramm Gartenbohnen, "Grüne Bohnen"

5 Eier

Salz & Pfeffer

Veras Tipp: Als Beilage eignen sich Salzkartoffeln oder Bratkartoffeln. Doch auch ohne Beilage können Sie sich auf eine leckere und sättigende Mahlzeit freuen.

Die Zubereitung

Zuerst die Bohnen gründlich waschen, die Enden abschneiden und dann ca. 2 cm große Stücke schneiden.



Anschließend werden die Bohnen in reichlich Wasser (leicht gesalzen) gekocht - hier machen sie am besten den Bisstest machen: die Bohnen sollten aus dem Wasser, solange sie noch einen guten Biss haben.



Nun wird Pflanzenöl in einer Pfanne erhitzt. Die gekochten Bohnen werden nun bei mittlerer Hitze angebraten, bevor die verquirlten Eier darüber kommen. Kräftig pfeffern, etwas salzen und die Eier stocken lassen. Guten Appetit!

Rezepte aus Franken: deftig, süß, fränkisch - lecker!

Erkunden Sie auf www.fränkische-rezepte.de die Vielfalt der fränkischen Küche. Von Klassikern aus Omas Küche bis hin zu kreativen Leckereien.