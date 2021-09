So gelingt der beste Obstkuchen

einfach und lecker: sommerlich bunter Obstkuchen mit Weißwein-Guss

leicht, erfrischend und schön anzusehen

kann auch mit Traubensaft, statt mit Weißwein zubereitet werden

Nichts passt so gut zum Frühling und vor allem zum nahenden Sommer wie ein leckerer, bunter Obstkuchen. Hierbei lassen sich sowohl heimische Früchte, als auch exotisches Obst aus dem Supermarkt verwenden. Durch die bunte Vielfalt der Früchte gelingt Ihnen nicht nur ein Gaumenschmaus, sondern auch noch eine echte Augenweide. Halten Sie also Ihre Sinne bereit und versuchen Sie sich doch mal an diesem grandiosen Obstkuchen mit einem schmackhaften Weißwein-Guss!

So gelingt der beste sommerliche Obstkuchen

Der Obstkuchen zählt wohl zu den einfachen Kuchenarten und doch gibt es einige wertvolle Tipps und Tricks, die den bunten Kuchen noch besser gelingen lassen. Beginnen wir mit den Früchten: Diese sollten grundsätzlich reif sein, wie ichkoche.at erklärt. Durch die Reife der Früchte kommt der ideale Geschmack heraus, außerdem verlieren sie nicht mehr so viel Wasser. Möchten Sie verhindern, dass das Obst zu sehr in den Kuchenteig einsinkt, wird der Boden für kurze Zeit vorgebacken und die Früchte dann erst darauf gelegt. Ein guter Tipp ist auch dieser: Bevor der Kuchenboden belegt wird, diesen mit einer Marmelade oder Konfitüre bestreichen - so wird er nicht so stark von den Früchten aufgeweicht.

Wer auf die Schnelle - zum Beispiel aufgrund eines unangekündigten Besuchs - einen tollen Kuchen benötigt, spart ganz einfach Zeit, wenn zu einem fertigen Biskuitboden, beispielsweise vom Bäcker oder Supermarkt, gegriffen wird. Sind dann noch Obstkuchenstücke übrig, sollten Sie diese gekühlt aufbewahren, denn das Obst schimmelt schnell - am besten im Kühlschrank.

Einfaches Rezept: Sommerlich bunter Obstkuchen mit Weißwein-Guss

Dieses Rezept für einen sommerlich bunten Obstkuchen mit Weißwein-Guss ist super einfach, schmeckt leicht und erfrischend und macht auch optisch was her. Wir erklären Ihnen, wie Sie den Obstkuchen in wenigen Schritten zubereiten.

Zutaten für den Biskuitboden:

200 g Butter

200 g Zucker

1/2 Vanilleschote

abgeriebene Schale von 1/2 unbehandelten Zitrone

4 Eier

200 g Weizenmehl

2 TL Backpulver (gestrichen)

Zutaten für den Belag:

3 Blatt weiße Gelatine*

1 Päckchen Puddingpulver mit Sahne-Geschmack*

1/2 Vanilleschote*

80 g Zucker

500 ml Milch

250 g Crème fraîche

300 g Erdbeeren

300 g Pfirsich

300 g grüne Trauben

300 g grüne Kiwi

Zutaten für den Guss:

1 Päckchen klarer Tortenguss*

130 ml weißer Traubensaft

130 ml trockener Weißwein*

2 EL Zucker (gestrichen)

Das benötigen Sie außerdem:

So backen Sie den leckeren sommerlichen Obstkuchen:

Im ersten Schritt wird die weiche Butter schaumig gerührt und der Zucker allmählich untergerührt. Die Vanilleschote wird ausgekratzt und die Hälfte davon zusammen mit der abgeriebenen Zitronenschale hinzugegeben. Das Gemisch verrühren, bis die Masse gebunden ist und eine cremige Konsistenz hat. Die Eier eines nach dem anderen unterrühren. Mehl mit Backpulver vermischen, in den Teig sieben und ebenfalls unterrühren. Ein Backblech mit Backpapier auslegen, den verstellbaren Metallrahmen darauf platzieren und auf circa 30 mal 40 Zentimeter einstellen. Den Teig ebenmäßig darin verteilen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C Ober-/Unterhitze (160 °C Umluft) etwa 20 bis 25 Minuten backen. Nach dem Backen abkühlen lassen. Die kalte Gelatine im Wasser einweichen. Aus dem Puddingpulver, dem restlichen Vanillemark, Zucker und Milch nach der Packungsanleitung auf dem Herd einen Pudding kochen. Pudding von Kochstelle nehmen, Gelatine gut ausdrücken und in Pudding rühren, bis sie aufgelöst ist. Dann die Crème fraîche unterrühren. Das Ganze auf dem kalten Boden glatt verstreichen und abkühlen lassen. Das Obst putzen und schälen. Dann würfeln, vierteln, in Scheiben schneiden - je nach Belieben. Bei den Trauben die Kerne entfernen. Dann Obst auf dem Pudding-Belag verteilen. Tortenguss wie auf der Packung angegeben mit dem Weißwein und dem Traubensaft zubereiten, eine Minute abkühlen lassen und die Früchte dünn damit übergießen. Metallrahmen behutsam entfernen, Kuchen in 16 Stücke schneiden und je nach Belieben mit geschlagener Sahne und Zitronenmelisse dekorieren. Tipp: Der Weißwein kann auch ohne Probleme komplett durch Traubensaft ersetzt werden - fall Sie keinen Weißwein mögen oder Kinder mitessen.

